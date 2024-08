Gori nuklearna elektrana Zaporožje! Zelenski se HITNO OGLASIO! (VIDEO)

Iz Nikopolja se vidi gust crni dim koji izbija iz pravca nuklearne elektrane Zaporožje.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski hitno se oglasio nakon ovog incidenta.

- Iz Nikopolja smo zabeležili da su ruski okupatori zapalili vatru na teritoriji Zaporoške nuklearne elektrane. Trenutno su nivoi radijacije u granicama normale. Međutim, dokle god ruski teroristi drže kontrolu nad nuklearnom elektranom, situacija nije i ne može biti normalna - rekao je Zelenski.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.



Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the…