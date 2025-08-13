KOLIKA VAS NAKNADA ČEKA DOK STE NA BOLOVANJU? Možete da dobijete i 100 odsto zarade, ali samo pod ovim uslovima

U Srbiji naknada za bolovanje iznosi 65 odsto prosečne zarade, osim u slučajevima povrede na radu, profesionalne bolesti ili posebnog ugovora.

U Srbiji je pravo na naknadu zarade tokom bolovanja regulisano zakonom, a iznos zavisi od razloga i dužine trajanja odsustva. Evo ključnih informacija koje bi svaki zaposleni trebalo da zna.

Osnovna pravila za naknadu

Prva tri dana bolovanja: Poslodavac je dužan da isplati naknadu, čija visina varira. Zakonski nije obavezno da to bude 100 odsto plate, već često zavisi od internih pravilnika preduzeća ili kolektivnog ugovora. Neki poslodavci isplaćuju 100 odsto minimalne zarade ili neki drugi dogovoreni iznos.

Nakon tri dana: Naknadu isplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) u iznosu od 65% prosečne zarade zaposlenog.

Kada je naknada 100 odsto?

Postoje određene situacije u kojima zaposleni ima pravo na punu platu tokom bolovanja:

Povreda na radu ili profesionalna bolest: Ukoliko je bolovanje rezultat ovakvih okolnosti, naknada iznosi 100% zarade za celokupno trajanje. Troškove snosi poslodavac ili nadležni fond.

Kolektivni ugovori: Neki poslodavci, iako zakonski neobavezni, kroz kolektivne ugovore ili pravilnike omogućavaju isplatu 100% plate tokom bolovanja kao dodatnu pogodnost.

Posebni slučajevi: U određenim situacijama, poput trudničkog bolovanja ili nege deteta, zaposleni takođe može imati pravo na veću, ponekad i punu naknadu.

Situacije u kojima može doći do umanjenja naknade

Naknada za bolovanje može biti umanjena ili odbijena ukoliko se ne ispunjavaju zakonski uslovi. To se dešava u slučajevima kada je bolovanje neosnovano ili lažno, kada zaposleni nije u sistemu zdravstvenog osiguranja, ili kada procedura prijave bolesti nije pravilno sprovedena.

U suštini, važno je da zaposleni poznaju ova prava kako bi bili sigurni u ispravnost obračuna i isplate naknade tokom bolovanja.

Autor: A.A.