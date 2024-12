Budućnost porodice Gibanica sada izgleda mnogo svetlije: Kuća je mogla da im se sruši svakog trenutka, a onda je stigla pomoć

Tužna priča porodice Gibanca iz pribojskog sela Zabrđe koji bolesni žive u kućici koja preti da se sruši svakog trenutka obišla je Srbiju.

Dobri ljudi nisu mogli skrštenih ruku da gledaju kako se ovi pošteni i napaćeni ljudi muče, pa su pokrenuli humanitarnu akciju u kojoj su prikupli sredstva za izgradnju novog doma.

Humanitarna akcija za prikupljanje finansijskih sredstava za izgradnju kuće za tročlanu porodicu počela je letos i traje s uspehom zahvaljujući pribojcima Dadu Begoviću i Danijeli Radović, kao i Bratstvu pravoslavne omladine Priboja

- Ja se zahvaljujem pravoslavnoj omladini Priboja, koja je izašla u susret u izgradnji moga doma, ali i svom pravoslavnom narodu i ljudima koji su dali učešće i pomogli meni i mojoj porodici - kaže presrećni domaćin Ismet Gibanica.

Jedini izvor prihoda ove porodice je socijalna pomoć, s toga je potreba za solidarnošću bila više nego izražena. Korak po korak, zahvaljujući humanitarnoj akciji i donacijama ljudi dobre volje, sagrađena je nova kuća čije opremanje i dalje traje. Bratstvo pravoslavne omladine Priboja "Sveti Despot Stefan Lazarević", odmah im je isporučilo sva vrata za kuću.

- Mi ispred pravoslavne omladine "Despon Stefan Lazarević, uzeli smo učešće u izgradnji kuće porodici Gibanica, i hteli bismo da se zahvalimo Begoviću sa kojim smo bili u kontaktu i koji nam je predočio da su porodici od građevinskog materijala trenutno najpotrebnije vrata i mi smo odmah reagovali. Kupili smo sva sobna vrata i na taj način dali svoj doprinos. Takođe pozivamo i druge koji su u mogućnosti da ovoj porodici pomognu - kazao je Duško Bugarin ispred Bratstva pravoslavne omladine Priboja.

U humanitarnoj akciji učestvovao je i protojerej stavrofor Marko Papić, arhijerejski namesnik pribojski ističući da se u nevolji ne gleda "ko se kako zove i kom se Bogu moli".

- Naš je prvi i osnovni zadatak da se nađemo ljudima u nevolji, sledeći tako Hristove reči, "kada učiniste jednom od ove moje braće i meni učiniste", jer je to po Jevanđeljskom odeljku o kom Gospod govori, on se poistovećuje sa svakim čovekom kome je potrebna pomoć i zapravo kada pomognemo nekome, to je kao da smo pomogli i samom Gospodu. Verujemo i nadamo se da će ova donacija koju je bratstvo obezbedilo koristiti porodici Gibanica, da u svom novom domu, u zdravlju i radosti dugo ako Bog da požive i da bude svakakvog napretka - poručio je protojerej stavrofor Marko Papić.

