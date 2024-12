'Dovode ih s vaškama, u istim čarapama 7 dana, nakljukane brufenima': Tata ušao u vrtić na Vračaru, kada je video natpis, ŠOKIRAO SE

Jedan tata iz Beograda požalio se na društvenoj mreži "Reddit" da su deca koja dolaze u vrtić zapuštena. Kako je napisao, ostao je šokiran kada je video molbu u vrtiću svog deteta na Vračaru da roditelji ne dovode decu sa vaškama! Pored toga, kaže da su ih vaspitačice molile da ne dovode decu u istim čarapama nedelju dana.

Kako je objasnio ovaj tata iz Beograda, kada je nedavno ušao u vrtić na Vračaru koji pohađa njegovo dete, video je istu molbu već treći put - da roditelji ne dovode decu sa vaškama.

"Kada sam bio na roditeljskom pre nekoliko meseci, glavna vaspitačica naglašava da deca ne smeju da dolaze po nedelju dana u istim čarapama. Dokusurilo me što danas pričam sa najboljim drugom i on mi kaže da su nakljukali dete sa brufenom, spala temperatura, gurnuli ga u vrtić, da bi i on i žena otišli i odradili posla što stignu (jer moraju, nema bolovanja zatvara se godina), da bi posle trčali u vrtić da preuzmu dete jer su zvali, naravno mali ima visoku temperaturu", pojašnjava ovaj Beograđanin.



"Deca su nam zapuštena"

Ipak, on kaže da je kasnije razmislio o ovome i shvatio da bi možda i on morao tako da reaguje, jer nema ko da mu čuva dete.

"Majka ne može da mi pomogne, 63 godine i dalje radi... Posla i kod mene ima preko glave. Kad dođem iz prve nemam snage ni za sebe. Najbolje mi je kad radim kasnu drugu, jer onda namirim sve po kući kako treba i odem na posao miran jer znam da sam proveo kvalitetno vreme sa decom pre toga", dodaje on.

Kako kaže, kada je on bio dete i išao u vrtić, na vratima je stajala medicinska sestra i pregledala svima grlo, dok je druga pregledala vaške. Ukoliko postoji problem dete se vraća kući, a jedan od roditelja dobija odmah bolovanje.

"Deca su nam zapuštena, čast izuzecima", zaključio je on.

Njegova "ispovest" brzo je prikupila veliki broj komentara, a većina roditelja se složila sa njim. Kako kažu, kada se dete razboli nema ko da im čuva dete, a razboli se sigurno 5 do 10 puta godišnje.

Autor: Dubravka Bošković