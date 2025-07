DOSTA JE BILO! DIREKTOR POLICIJE: 'Mogu da pobegnu i u moj stan, policija će ući u moj stan da vidi ko ih je napadao'

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da će policija obezbediti očuvanje javnog reda i mira u skladu sa zakonima, kao i da se nasilje neće tolerisati istovremeno ocenjujući da su pretnje pripadnicima policije nedopustive i da ne dovode do smirivanja tenzija.

On je rekao da će policija na svake pretnje, uključujući i pretnje smrću na društvenim mrežama, adekvatno reagovati.

"Neće se povući. U skladu sa nalogom Višeg javnog tužilaštva, naša Uprava za tehniku, odnosno Služba za visokotehnološki kriminal preduzima mere i radnje u cilju identifikacije lica koja su postavila tu objavu. Ta objava je bila kratko vreme i vrlo brzo je skinuta sa društvenih mreža, ali mi ćemo identifikovati i naći lice koje je tu objavu dalo i ono će odgovarati u skladu sa zakonom", rekao je Vasiljević za Javni servis Srbije.

On je naveo da takve objave ne dovode do smirivanja tenzija, nego vode do nekih drugih krajnosti.

Dodao je da je u prethodnim mesecima bilo mnogo neprijavljenih okupljanja koja su otežala normalno funkcionisanje života građana.

"Policija Srbije, država Srbije hoće da omogući normalan život svima. Policija je bila maksimalno tolerantna u svim ovim mesecima iza nas. U prethodnim danima, i ja i moji saradnici smo više puta saopštili da nećemo tolerisati nasilje, da nećemo tolerisati ugrožavanje bezbednosti bilo koga, da nećemo dozvoliti narušavanje javnog reda i mira. Apsolutno nećemo dozvoliti napad na pripadnike policije", naglasio je on.

Govoreći o sinoćnoj blokadi ispred Pravnog fakulteta, Vasiljević je rekao da pripadnici policije ni u jednom trenutku nisu narušili autonomiju fakulteta niti da su ušli u prostorije.

Prema njegovim rečima, pripadnici policije su pozvali okupljene građane ispred fakulteta da se sklone sa puta koji su protipravno zaustavili, a oni koji to nisu učinili, morali su biti uklonjeni sa kolovoza.

"Sa te lokacije oni građani koji su napali policiju i gađali i narušavali javni red i mir dovedeni su u službene prostorije i prema njima će biti preduzete mere i radnje u skladu sa zakonom", dodao je direktor policije.

Dodao je da je uloga policje na svakom skupu da obezbedi stabilan javni red i mir, da obezbedi bezbednost i sigurnost svakog građana Srbije.

"Mi ne možemo tolerisati bilo koje narušavanje javnog reda i mira. Ne možemo tolerisati napad bilo koje strane, na bilo koju drugu stranu. Ja vam moram reći da u prethodnim mesecima policija Srbije, u većem broju slučajeva, preduzimala mere i radnje prema licima koja su htela da prođu ulicom koju je neko blokirao, nego prema onima koji su bili u toj raskrsnici ili na tom putu. Apsolutno tih primera ima mnogo", dodao je on.

On je dodao da je rukovodstvo države smatralo da će tolerantnim odnosom uticati da se tenzije smire i da svako shvati da se protipravnim sredstvima ne može ostvariti ništa.

Govoreći o optužbama da je policija delovala van zakona, on je rekao da policija isključivo radi po zakonu.

"Isključivo radi po zakonu. Policija Srbije je više nego tolerantna, strpljiva, staložena, smirena. Mnogo napada na policiju je bilo prethodnih meseci, sramotonih napada, gađanja različitim predmetima. Policija je bila smirena", rekao je on i dodao da mu je neverovatno toliko nepoštovanje policije.

"Toliko brutalnosti koju žele da ispolje prema policiji, prema onima koji ih štite i čuvaju od drugih građana, od onih koji ne podržavaju da bude blokirana raskisnica", rekao je on i upitao ko će da čuva građane, ako ne policija i ko će da obezedi javni red i mir, ako ne policija.

Poručio je građanima da poštuju prava drugih, da poštuju insitucije i policiju i da je zakon jednak za sve.

"I za policajce i za građane, i za one koji blokiraju i za one koji ne blokiraju, policija Srbije se prema svima ponaša isto i svi moraju poštovati zakon. Molim građane da poštuju zakone", i poručio da je policija tu za sve i da je ona policija svih nas.



Autor: Dalibor Stankov