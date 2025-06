Direktor policije Dragan Vasiljević obraća se ispred Ministartsva Unutrašnjih poslova.

- MUP i direkcija policije najoštrije osuđuje sve napade na imovinu, službenike, institucije, i naš predsednik i ministar, i naše kolege, sve što su saopštili u prethodnim danima. Skup na Trgu Slavije je završen oko 21 čas, posle završetka, veći broj građana je krenuo ka Pionirskom parku. Zona tog skupa je udaljena više stotina metara, zona skupa je bila i ograđena metalnim ogradama. U jednom trenutku učesnici skupa sa Trga Slavije su srušili ogradu, skinuli prsluke i krenuli prema kordonu policije - rekao je na vanrednoj konferenciji Vasiljević.

- I pored svega toga, više stotina njih je krenula na policiju, koja je ojačala svoj kordon da stave do znanja da ne mogu proći i da neće dozvoliti sukobe. Upozorili su da neće doći do nasilja, to nije urodilo plodom kada su napali policiju. Posle napada koji je trajao 5-6 minuta, policija je morala da interveniše, imali smo povređenog službenika. Policija je pomerila građane, uz upotrebu snage, bez upotrebe drugih sredstava. Neki mediji su izveštavali da je policija upotrebila hemijska sredstva. Ništa drugo nije tačno - dodao je.

Kako je dodao, svi službenici su se poneli profesionalno i upotrebljena je minimalna sila, kako bi nasilnici bili onemogućeni.

- Mi smo, da bismo našeg policijskog službenika, koji je povređen, pozvali hitnu pomoć, da nam pomogne da izvučemo policijskog službenika, građani nisu dozvolili da prođe hitna pomoć, već su i tu priliku pokušali da iskoriste da prođu kroz Kordon policije, koju je trebalo da propusti hitna pomoć, da bi pružila pomoć našem policijskom službeniku. Na više tačaka je policija morala da interveniše, jer građani koji su hteli da prođu prema drugom skupu i da izazovu dalje sukobe, nisu slušali naređenja policijskih službenika.

O privođenjima

- Ja ovom prilikom odajem priznanje svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije policije. Našoj žandarmeriji, interventnim jedinicama policije, policijskoj brigadi, pripadnicima Uprave i kriminalističke policije, pripadnicima Odeljenja za javni red i mir i Uprave i kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, na savesnom radu i zalaganju. Više desetina izglednika, huligana, je dovedeno i biće procesuirano u skladu sa zakonom. Imamo 6 povređenih policajaca. Imamo povređen, njihova dijagnostika je u toku. Apelujem na sve građane da se moraju poštovati zakoni, ne mogu da narušavaju javni red i mir. I napadati policiju a potom reći da "mirni demonstranti" nisu negde mogli da prođu. Moraju se poštovati red i mir. Policija će sačuvati bezbednost Srbije!

Policija je potom prikazala snimak kako je počeo sukob, gde se vidi bacanje baklji, nakon čega je napad trajao 5-6 minuta, pre nego što je policija mirnim putem reagovala.

- Cela aktivnost policije još uvek nije završena. Imamo nekoliko grupa, posebno u bulevaru Kralja Aleksandra, ovamo prema Slaviji, ali privodimo kraj celoj aktivnosti. I ovom prilikom, još jedan put apelujem na sve građane Republike Srbije. Ali nemojte očekivati da policija Srbije neće reagovati na napade. Odgovoriće u skladu sa zakonom. Na sve napade na policiju, na sve napade na druge učesnike skupova, na napade na državne organe, policija će odgovoriti adekvatno. Ja molim da pogledamo samo snimak kako možemo da ovo što vam govorim vidite kako je počelo - naveo je Vasiljević.

Autor: D.B.