'POLEDICA TEK DOLAZI...' Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva da li nas u narednim danima čeka ono čega se plašimo - ZALEĐENI SNEG

Sneg koji od juče pada stvara probleme u celoj Srbiji, a građani se bore sa snežnim nanosima, klizavim kolovozima, odronima, ali i velikim gužvama.

RHMZ se rano jutros oglasio sa najnovijim hitnim upozorenjem zbog povećanja količine snega, a od juče nam stižu i SMS od Ministarstva unutrašnjih poslova u kojima upozoravaju na padavine do četvrtka.

Gost Kurira koji je izneo detaljnu prognozu za naredni period bio je Nedeljko Todorović, meteorolog.

Prvo je pričao o današnjim vremenskim prilikama.

- Danas je pravo zimsko vreme, nema velike hladnoće, ali ima dosta snežnih padavina. Velika je razlika između zapadnog i istočnog dela Srbije, recimo u Negotinu je padala samo kiša. Snežnog pokrivača nema od Severa Bačke, pa do Negotina, a gde ima snega, sve je veća debljina njegovog pokrivača. U Beogradu je izmereno 15 centimetara, ali dosad ga već ima više. U planinskim predelima, sa ovim novim snegom, na Zlatiboru ima oko 50 centimetara snega, na Kopaoniku otprilike 40, ali i drugim planinskim predelima, dok u nižim dosta varira. Sve u svemu, glavni događaj je već ostvaren, narednih dana sledi poboljšanje, odnosno biće slabijih padavina, ali će se zadržati oblačno vreme, pa će maksimalna temperatura u nižim predelima biti dva, tri stepena.

Todorović se osvrnuo na mogućnost da sneg zaledi narednih dana:

- Do petka neće biti ozbiljnijeg zaleđivanja u nižim predelima, ali najveća nevolja i sinoć i danas predstavlja ukupna količina snežnog pokrivača na drveću, granama, dalekovodima, krovovima... A s obzirom na to da je vlažan, može doći do obaranja drveća, pa da to bude prepreka, odnosno zastoj za saobraćaj. Ponegde bi moglo da bude manjih odrona, zbog vlažnog snega, ali je manja verovatnoća. U svakom slučaju, potreban je oprez u ovakvoj situaciji. Što se pešaka tiče, više se korača po vodi, nego po snegu. Što se tiče poledice, to tek dolazi, u subotu i nedelju kada počne razvedravanje, a tada će biti i zaleđivanja tokom jutarnjih časova, pa će biti i mraza. Poslednji dani decembra biće ispunjeni jutarnjom poledicom, a dnevna temperatura bi bila nešto iznad nule. Od subote će biti suvlje, pa do početka januara.

Za kraj je spomenuo situaciju u gradu, koja deluje kao da je sve belo:

- Jutros sam se kretao po gradu i vidim da je bilo prohodno, ali me je iznenadilo što nema gužve, u odnosu na jučerašnji dan. Danas nije bilo gužve, a pretpostavljam da su građani poslušali savet ili su sami odlučili da se ne upute automobilom prema centru grada ili bilo gde, kako ne bi upali u gužvu po ovom vremenu, pa mislim da je to uzrokovalo čudo da u Beogradu ne bude gužva.

