Dok se sve češće govori o internet prevarama na štetu naivnih kupaca koje pojedinci varaju na razne načine, prevaranti koji prekršaje čine u ovom realnom svetu pronalaze sve kreativnija rešenja da se domognu novca i otuđe vredne predmete, ali situacija koja je zadesila jednog Beograđanina ravna je organizovanom kriminalu.

"Bilo je to prošlo leto, sedim u kući, pijem kafu tek sam se probudio i čujem neko kucanje na vrata, otvaram i kaže mi čovek da mu pomognem da upali auto, kaže nešto mu se pokvarilo i neće da upali. Ja onako nerasanjen dolazim do automobila i pokušavam da pomognem čoveku da upali kola", piše on na Reditu.

Kako kaže u nastavku objave, čovek koji ga je zamolio za pomoć se požalio da mu ne radi ventilator na kolima i da mu je "proključao" auto, a zatim kreće prava drama.

"Prilazi drugi čovek do nas i kreću ova dvojica da se svađaju i deru jedan na drugog oko nekih para, meni u tom trenutku ništa nije jasno i pokušavam da smirim ovu dvojicu umesto da sam samo ušao u kuću i pravio se lud, ja ostajem tu i razdvajam ih. Cela situacija je trajala oko nekih 20 minuta, gde su se oni sve vreme svađali oko nekih para i izmislili celu situaciju da bi meni neko ušao u kuću sa druge strane i pokrao stvari u iznosu od 10.000 evra", piše on.

Zlato, ušteđevina, uređaji i vredna umetnička fotografija, sve u vrednosti navedene cifre, navodno su nestali za tih 20 minuta, zajedno sa muškarcima u sukobu i pričom o pokvarenom automobilu. Neverovatan slučaj pljačke, kako kaže autor, prijavljen je policiji uz opis prevaranata, ali informaciju o razrešenju slučaja nije dobio ni posle više od godinu dana od navodnog slučaja.

"Ja sam podstanar i u tom trenutku nisam imao posao i trebalo je da pređem u drugu firmu da radim i sa ovim novcem koji mi je ukraden trebalo je da premostim dok me ne primi druga firma koja mi nedelju dana nakon toga šalje i-mejl kako nisam primljen. Istekla mi je kirija i morao dam da izađem na ulicu bez dinara i sa mačkom kojoj nisam imao šta da dam da jede", nastavlja muškarac.

Dodaje da je posle pljačke uspeo da stane na noge i preseli se u inostranstvo, odakle više ne planira da se vrati u Beograd.

"Sve sam izgubio za 20 minuta i želim da obavestim ljude da budu oprezni jer svuda su lopovi i prevaranti koji za sekundu mogu da vam unište život…", zaključio je on.

Iako su neki od korisnika Redita isprva posumnjali u istinitost njegove priče, brzo su usvojili poentu koja se, kako kažu, u najkraćem može opisati da se "više ne isplati biti dobar čovek", kao i da treba povesti računa o tome kome i kada otvaramo vrata i ukazujemo pomoć, ali i da u svakoj situaciji u kojoj napuštamo stan, obavezno zaključavamo vrata.

"Zato ja zaključam vrata i kad izađem na 15 sekundi da bacim smeće, a što se tiče pomaganja drugima, jedva čekam da mi se neko obrati za pomoć da bih ga odbio", napisao je neko.

Sa druge strane, neki sugerišu da opisana situacija zvuči kao "klasično tipovanje" koje potiče od nekoga ko je znao da žrtva živi sama i šta sve poseduje.

"Klasično "tipovanje" nekog "ortaka"...džukele...", "U mom selu se kaže – to je neko što je znao", "To je odradio neko ko je znao šta imaš", "Neko iz tvog kruga ljudi se bavi time", "Pa mora da je to uradio neko ko je znao da imaš keš jer se spremaš za novi posao", pisali su korisnici.

I dok jedni smatraju da su prevaranti autoru objave učinili uslugu, budući da je u potpunosti promenio svoj život, drugi su pokušavali da ga ohrabre.

"Konj je dobar-pa ga jašu, ovo je prosto morao da bude neko kome si ispričao šta treba i ne treba. Moja keva je u fazonu da zaključava kuću i kad izađe na minut-smeće da baci, a mene kao to nervira. Sad kad sam pročitao ovo, veruj mi zaključaću je i da se spustim do poštanskog sandučeta. Drago mi je da si stao na noge nakon svega i deluje da je ovo sve bio Božiji plan za tebe, voleo bih da saznaš nešto više makar za 10 godina. Nije ti uništen život -živ si, zdrav si, sve što je materijalno može se vremenom nadoknaditi i preteći... Glavu gore!", "Nisi sve izgubio. Prošao sam malo gore od tebe, iako mi niko ništa nije ukrao, već koristio rupe u zakonu da mi otme sudskim putem. I pored toga, i ja sam stao na noge. Srećan sam i ispunjen. Uvek mogu više od trenutnog i biće sve bolje i bolje. Drago mi je, u toj nesreći, da sam bar saznao kakve su osobe koje me okružuju i do koje mere ljudska zloba može da ide", glasili su neki od komentara.

Autor: Dubravka Bošković