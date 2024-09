Najpoznatiji američki milijarder štediša: Živi u neupadljivoj kući, uvek kupuje ulubljen auto, a ovo je pravilo od kog ne odustaje

Američki biznismen, Voren Bafet, za jednog milijardera, reklo bi se da živi skromno... U nekoliko intervjua je otkrio na koje sve načine štedi novac.

Čuveni američki investitor, Voren Bafet, ovog avgusta napunio je 94 godine, ali je i dalje nezaustavljiv, radan, aktivan. Više puta je govorio da je najbolja investicija kada ulažete u sebe, a ovo su njegova pravila vezana za to kako da živite - "pametno upravljajući novcem".

CEO kompanije "Berkshire Hathaway" još uvek živi u istoj kući koju je kupio 1958, i ona uopšte ne liči na "tipičnu vilu milijardera". Nalazi se u Omahi (Nebraska, SAD), i vredela je 31.500 dolara pre 63 godine. Danas bi njena cena bila oko 285.000 dolara, prema nekim grubim procenama. Početkom 2021. rekao je za CNBC da je "ne bi prodao ni za šta".

Bafet svoj dan započinje "jeftinim" doručkom, dakle, nema pompeznog švedskog stola, skupih namaza i salata, niti odlaženja u restoran. Biznismen je nekoliko puta isticao da obožava Koka-Kolu i hamburgere. Možda zvuči smešno, ali je on sam rekao da tako štedi novac - nema skupe hrane i veštih kuvara koji bi spremali samo za njega. Kada putuje, sa sobom obavezno nosi Oreo keks.

Kupuje kola po nižoj ceni, što je otkrila i njegova ćerka Suzi. Kaže da njen otac uglavnom kupuje ulubljen automobil, koji se lako sredi kod majstora. Suzi je takođe otkrila da Voren kupi nova kola, tek kada mu ona kaže. Kako je i sam rekao, godišnje pređe oko 5.600 kilometara, što je jedan od razloga zašto retko kupuje nov auto.

Ovaj Amerikanac takođe voli jeftine hobije, na primer, obožava da igra bridž. "Kada igram bridž, i da pored mene prođe naga žena, ne bih je primetio", istakao je Bafet jednom za "Sunday Morning" (CBS News). Navodno provede 8 sati nedeljno igrajući ovu igru, ako je sudeći po intervjuu koji je dao za "Washington Post", 2017. godine.

#BuffettTurns90 | Microsoft co-founder Bill Gates bakes a cake for the Oracle of Omaha Warren Buffett on his 90th birthday@Microsoft @BillGates #WarrenBuffett #Buffett #BerkshireHathaway #happybirthdaybuffett pic.twitter.com/cYWooqxayg