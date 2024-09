Istorijska misija SpaceX-a: Američki milijarder bio u prvoj privatnoj šetnji svemirom (VIDEO)

Uspešno se završila prva privatna svemirska šetnja koju je predvodio američki milijarder Džared Ajzakmen.

Kako navodi Skaj njuz, Ajzekmen i astronaut Sara Gilisoni su imali 13 minuta da obave testiranje, dok su snimci uhvaćeni iz kapsule Dragon pokazivali Zemlju iza astronauta.

Šetnja je bila zakazana za 11 časova po srednjeevropskom vremenu, a počela je dva sata kasnije, što je bilo drugo odlaganje testiranja danas.

Ajzekmen je prvi boravio u orbiti, a nakon njegovog povratka u kapsulu, na visinu od 700 kilometara je izašla Gilis.

''Prelepo je'', prokomentarisao je Ajzekmen tokom svog boravka u orbiti.

SpaceX-ova misija Polaris Dawn uspešno je 10. septembra lansirala Ajzakmena i još troje astronauta u orbitu kako bi tokom petodnevnog leta pokušali da izvedu prvu privatnu šetnju u svemiru.

Polaris Dawn and Dragon at 1,400 km above Earth – the farthest humans have traveled since the Apollo program over 50 years ago pic.twitter.com/rRDeD1dY1e