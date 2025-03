ILON MASK PROGOVORIO O PUCANJU UKRAJINSKIH LINIJA NA FRONTU: Milijarder potkačio i rusku vojsku

Američki tehnološki milijarder Ilon Mask izjavio je da bi se cela linija fronta u Ukrajini srušila ako bi on isključio Starlink satelitski internet.

Starlink internet terminali igrali su ključnu ulogu u obezbeđivanju komunikacija tokom rata u Ukrajini, prenosi Kijev indipendent.

Prošle godine, Ukrajina je saopštila da je otprilike 42.000 terminala bilo u upotrebi od strane vojske, bolnica, preduzeća i humanitarnih organizacija.

Sjedinjene Američke Države su zapretile da će prekinuti pristup Ukrajine Starlinku ako Kijev ne pristane na sporazum o kritičnim mineralima, objavio je Rojters krajem februara. Milijarder Mask je tada demantovao te navode.

Planirano potpisivanje sporazuma prekinuto je nakon sukoba između američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Ovalnom kabinetu. Početkom marta, Vašington je obustavio američku vojnu pomoć i deljenje obaveštajnih podataka Ukrajini u pokušaju da primora Kijev na mirovne pregovore s Moskvom.

