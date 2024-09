Ilon Mask u timu Donalda Trampa: Pošto nije zauzet, pristao je da vodi novu radnu grupu

Donald Tramp, bivši američki predsednik i kandidat Republikanske stranke, izjavio je da je milijarder Ilon Mask, pristao da uđe u njegovu administraciju ako pobedi na novembarskim izborima.

"Ilon, pošto on nije previše zauzet, pristao je da bude na čalu ove nove radne grupe", rekao je Tramp.

Bivši šef Bele kuće tvrdi da bi nova Komisija za vladinu efikasnost na čelu sa Ilonom Maskom, drastično reformisala i revidirala svaku vladinu agenciju i uštedela trilione dolara u narednoj deceniji.

Podsećamo, Donald Tramp je nedavno u intervjuu sa Maskom, koji je ujedno i vlasnik društvene mreže Iks (bivši Tviter), rekao da je spreman da mu ponudi mesto u svom timu posle pobede na izborima.

"Ja bih ga stavio u vladu, ali ne znam kako bi mogao da prati količinu posla kojim se bavi. Ali mogao bi da savetuje vladu o određenim pitanjima, na primer o veštačkoj inteligenciji", kazao je ranije Tramp.

