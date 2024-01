MASK OTKRIO KOGA BI VOLEO DA VIDI U BELOJ KUĆI: Milijarder podržao mladog biznismena koji se zalaže za povlačenje SAD iz NATO

Američki milijarder Ilon Mask javno je rekao da veruje Viveku Ramasvamiju (39) iz Republikanske partije koji pretenduje na mesto predsednika SAD.

- Da li verujete Viveku Ramasvamiju - postavio je pitanje jedan korisnik na društvenoj mreži X.

- Da - odgovorio je Mask.

Ramasvami, čiji roditelji su imigranti iz Indije, zauzvrat je na svojoj stranici podelio komentar vlasnika Tesle.

Mladi biznismen ranije je rekao da namerava da povuče SAD iz NATO ako pobedi na predsedničkim izborima 2024. godine. Takođe je rekao da je Vašington pogrešio što je digao u vazduh Severni tok i da bi se dogovorio sa Moskovom o miru u Ukrajini.

Politiko je primetio da su dani paktu odbrojani ako Ramasvami ili drugi političar koji deli njegove stavove o NATO pobedi.

Vivek Ramaswamy standing outside Trump's campaign office in Iowa today. pic.twitter.com/k8XgasLZq1