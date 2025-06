Mask odbrusio Trampu: Bez moje pomoći bi izgubi na izborima

Milijarder Ilon Mask izjavio je danas da američki predsednik Donald Tramp bez njegove pomoći ne bi pobedio na izborima prošlog novembra, kao i da je "pokazao nezahvalost".

''Bez mene, Tramp bi izgubio izbore, demokrate bi kontrolisale Predstavnički dom, a republikanci bi bili 51-49 u Senatu. Takva nezahvalnost'', rekao je Mask na X.

Without me, Trump would have lost the election, Dems would control the House and the Republicans would be 51-49 in the Senate.