MASK ŽESTOKO ODGOVORIO TRAMPU: 'Toliko je primamljivo eskalirati situaciju... ali, za sada ću sačekati' (FOTO)

Američki milijarder Ilon Mask odgovorio je na reči predsednika SAD Donalda Trampa o njegovoj mogućoj deportaciji.

Biznismen je rekao da bi mogao da eskalira situaciju, ali da to za sada neće učiniti.

Milijarder je objavio odgovarajuću izjavu na svojoj stranici na društvenoj mreži X.

Mask je priznao da je u iskušenju da eskalira trenutnu situaciju.

- Toliko je primamljivo eskalirati situaciju. Tako, tako primamljivo. Ali za sada ću sačekati - napisao je biznismen.

REPORTER: "Are you going to deport Elon Musk?"



TRUMP: "We'll have to take a look. We might have to put DOGE on Elon. You know what DOGE is? The monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn’t that be terrible? He gets a lot of subsidies."



pic.twitter.com/gOZB96nsVh