Mask se oglasio samo nekoliko dana nakon što je napustio Trampa i Belu kuću: Ne mogu da ćutim...

Ilon Mask je žestoko napao ključni zakon o porezima i državnoj potrošnji američkog predsednika Donalda Trampa, nazivajući ga "odvratnim" i "nakaradnim".

Reč je o zakonskom paketu vrednom više biliona dolara koji uključuje nova smanjenja poreza, povećanje vojnih izdataka i novo zaduživanje SAD. Predstavnički dom je usvojio zakon u maju.

"Sramota je svih koji su glasali za ovo", poručio je Mask u objavi na platformi X u utorak.

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.