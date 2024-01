VELIKI USPEH - Oživela japanska sonda na Mesecu: Komunikacija ponovo uspostavljena, misija nastavljena

Japanska svemirska letelica SLIM ponovo radi! Sonda je 20. januara uspešno sletela na lunarnu površinu, ali je, zbog problema sa solarnim panelima, samo nekoliko sati kasnije ostala bez energije i isključena.

Posle nešto više od osam dana solarni paneli su proradili, a SLIM je nastavio svoju misiju, objavila je Japanska agencija za aerokosmička istraživanja (JAXA).

- Komunikacija sa sondom SLIM uspešno je ponovo uspostavljena, a operacije su nastavljene! Naučna istraživanja odmah su započeta pomoću instrumenta kamere MBC, odmah smo dobili prvo svetlo. Ova slika pokazuje „igračku-pudlicu“ primećenu ovom kamerom – saopštila je JAXA na platformi Iks (Tviteru).

„Igračka-pudlica“ je, objasnila je JAXA, naziv za stenu snimljenu u neposrednoj blizini sonde SLIM.

Communication with SLIM was successfully established last night, and operations resumed! Science observations were immediately started with the MBC, and we obtained first light for the 10-band observation. This figure shows the “toy poodle” observed in the multi-band observation. pic.twitter.com/WYD4NlYDaG