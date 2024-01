JAPAN VEROVATNO SLETEO NA MESEC: Proverava se status letelice, čeka se zvanična potvrda (VIDEO)

Japan je izgleda uspešno sleteo na površinu Meseca.

Ipak, i dalje se čeka potvrda zvaničnika svemirske agencije, a ako se ispostavi da su u tome uspeli, Japan bi postao peta zemlja na svetu kojoj je to uspelo.

Do sada je to pošlo za rukom SAD-u, Kini, bivšem Sovjetskom Savezu i najskorije Indiji.

Tehničari još uvek "proveravaju status lendera", piše "Gardijan".

Japan je dao zeleno svetlo svojoj svemirskoj letelici (SLIM) da danas izvrši "precizno" sletanje na Mesec.

SLIM je dostigao visinu od 15 kilometara iznad površine Meseca, gde ce započeti autonomni 20-minutni spust, saopštila je Japanska agencija za istraživanje svemira (JAKSA).

Japanska lunarna sonda sletela, pokazuju podaci

Prenos podataka uživo sa svemirske letelice pokazuje da je letelica Slim uspešno sletela na Mesec. Uskoro će početi konferencija za štampu, gde će se potvrditi ili opovrgnuti informacija o sletanju.

Dosad su bile dve neuspele japanske misije, jedna javna i jedna privatna.

Pohod Japana na Mesec

Nazvan "mesečev snajperista", SLIM će pokušati da sleti u okviru oblasti od 100 metara oko svoje mete, što predstavlja značajno uže područje sletanja u odnosu na konvencionalnu preciznost od nekoliko kilometara.

Uspešno precizno sletanje SLIM-a, prema rečima profesora Univerziteta Ritsumeikan Kazutoa Saikia koji je razvio SLIM-ovu blisku infracrvenu kameru za analiziranje mesečevih stena posle sletanja, pomoći će Japanu da svoju naprednu tehnologiju zadrži na veoma visokom nivou u svetu.

SLIM je opremljen sa dve male autonomne sonde, "vozila za lunarne izlete" LEV-1 i LEV-2, koje ce neposredne pre sletanja biti puštene kako bi snimili sletanje SLIM-a na mesečevu površinu, piše AP.

Vozilo LEV-1, veličine je mikrotalasne rerne i opremljeno antenom i kamerom, dok je LEV-2 rover u obliku lopte opremljen sa dve kamere, koji je razvila JAKSA zajedno sa Sonijem, proizvođačem igračaka Tomijem i Univerzitetom Došiša, prenosi Tanjug.

"Čeka nas 20 minuta užasa"

- Mislim da nas čeka 20 minuta užasa i da ćemo tokom perioda od usporavanja do sletanja na površinu Meseca zaboraviti da dišemo - rekao je Kenji Kušiki iz projekta SLIM, a prenosi CNN.

Mali istraživački lender dizajniran je za demonstraciju izrazito preciznog sletanja sondi koje su jeftine i lagane. JAKSA nada se da će ova nova tehnologija omogućiti spuštanja i na opasan, stenovit teren, prenosi Index.hr.

