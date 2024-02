JAPAN USPEŠNO LANSIRAO NOVU RAKETU - H3 je najzad uspeo (VIDEO)

Japan je danas uspešno lansirao novu H3 raketu iz svemirskog centra Tanegašima, iz prefekture Kagošima, godinu dana nakon neuspešnog pokušaja.

H3 raketa ušla je u orbitu i postavila satelit i dva funkcionalna mikrosatelita, saopštila je Japanska agencija za istraživanje svemira, preneo je Kjodo.

"H3 je najzad uspeo, lansiranje je bio uspeh", rekao je menadžer projekta lansiranja rajekte Masaši Okada.

Premijer Fumio Kišida pozdravio je uspešno lansiranje rakete domaće proizvodnje, navodeći na platformi Iks da želi da iskaže poštovanje prema naporima svih ljudi koji su učestvovali prethodnih godina u projektu, dodajući da se nada da će se nastaviti napredak u toj oblasti.

Japan launched its flagship H3 rocket on Saturday nearly a year after the maiden launch failure, according to the country's space agency pic.twitter.com/38XtArMTPq