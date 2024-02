PRVI PUT POSLE VIŠE OD POLA VEKA - Amerikanci danas pokušavaju da slete na Mesec

Svemirska letelica „Odisej“ pokušaće večeras, nešto pre ponoći po našem vremenu, da sleti na Mesec. To je prvi pokušaj američkog lunarnog sletanja posle više od pola veka i kraja programa Apolo 1972. Ako bude uspešno, biće to ujedno i prvo sletanje privatne sonde na Zemljin satelit.

- „Odisej“, bespilotna lunarna sonda kompanije Intuitiv mašins, trebalo bi da pokuša sletanje u oblast južnog pola u 22.30 UTC (što je 23.30 po centralnoevropskom, prim. a.). Prenos pratite uživo dok na Mesec stižu naučni instrumenti za proučavanje regiona – objavila je američka agencija NASA na Iksu (Tviteru).

NASA, s kojom Intuitiv mašins ima ugovor o ovoj misiji, najavila je i prenos uživo sletanja u krater Malapert A u regionu južnog pola.

„Odisej“ je sinoć uspešno ušao u lunarnu orbitu i poslao je prve slike odatle, koje su postavljene na nalog na društvenoj mreži Iks.

Odysseus, @Int_Machines’ uncrewed Moon lander, is targeted to touch down at the lunar South Pole at 5:30pm ET (2230 UTC) Feb. 22. Watch live with us as this Moon delivery brings science instruments to study the region. https://t.co/7U0WfJG56b pic.twitter.com/9JXBdD4y6K