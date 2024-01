Američka letelica poslata na Mesec SAGORELA u Zemljinoj atmosferi - Izgubljen kontakt sa Peregrinom

Veza sa svemirskom letelicom Peregrin izgubljena je sinoć (18. januara) u 21.50, kada je započeo njen povratak na Zemlju, saopštila je kompanija Astrobotik. Veruje se da je prva američka sonda koja je trebalo da sleti na Mesec posle više od pola veka sagorela u atmosferi.

- Kao što je i očekivano, Astrobotik je izgubio telemetriju sa letelicom Peregrin oko 21.50. Dok ovo sugeriše da je letelica završila svoj povratak iznad otvorenih voda u južnom Pacifiku u 22.04, čekamo nezavisnu potvrdu vladinih organizacija – saopštila je kompanija Astrobotik na platformi Iks (nekadašnjem Tviteru).

Kompanija je objavila i snimak Zemlje iz Peregrina nastao u vreme kada se letelica uspešno odvojila od rakete Vulkan Kentaur.

Uspešno sletanje na Mesec do sada su uspešno izvele samo četiri zemlje – SSSR, SAD, Kina i Indija dok je samo Amerika na Zemljin satelit slala i ljudske posade. Međutim, od 1972. i završetka programa Apolo, američka agencija NASA nije slala letelice na lunarnu površinu.

Uspešno sletanje na Mesec do sada su uspešno izvele samo četiri zemlje – SSSR, SAD, Kina i Indija dok je samo Amerika na Zemljin satelit slala i ljudske posade. Međutim, od 1972. i završetka programa Apolo, američka agencija NASA nije slala letelice na lunarnu površinu.

(2/2)Peregrine captured this video moments after successful separation from @ulalaunch Vulcan rocket. Counterclockwise from top left center is the DHL MoonBox, Astroscale's Pocari Sweat Lunar Dream Time Capsule, & Peregrine landing leg. Background: our big blue marble, Earth! pic.twitter.com/1y4OsosNDp