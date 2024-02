ODISEJ SLEĆE NA MESEC: Šanse procenjene na 80 odsto! Ako uspe, biće prva američka letelica na Zemljinom satelitu posle POLA VEKA (VIDEO)

Teksaška kompanija "Intuitive Machines" (IM) pokušaće da spusti svemirski brod na Mesec u narednim satima, javlja Bi-Bi-Si.

Ukoliko uspe, to bi predstavljalo prvo američko meko sletanje na površinu Meseca od ere Apola, pre nešto više od pola veka.

Očekuje se da će letelica sleteti na Mesec oko pola jedan posle ponoći po našem vremenu, pored planine visoke 5.000 metara poznate kao Malapert.

Instrumenti sa letelice treba da pruže neke sveže podatke o tome kakvi su uslovi na južnom polu Meseca.

Reč je o heksagonalnoj svemirskoj letelici "Odisej" sa šest nogu, produkt kompanije "Intuitive Machines" iz Hjustona.

Odysseus, @Int_Machines ’ uncrewed Moon lander, is targeted to touch down at the lunar South Pole at 5:30pm ET (2230 UTC) Feb. 22. Watch live with us as this Moon delivery brings science instruments to study the region. https://t.co/7U0WfJG56b pic.twitter.com/9JXBdD4y6K

Procenjeno je da Odisej ima 80 odsto šansi da bezbedno sleti na lunarnu površinu, rekao je Stiven Altemus, direktor kompanije "Intuitive Machines".

"Prednost je što smo videli neke prethodne, neuspešne pokušaje. Stojimo na ramenima svih onih koji su pokušali to pre nas", rekao je Altemus.

LIVE NOW: NASA science is landing on the Moon aboard @Int_Machines’ uncrewed Nova-C lander, named Odysseus.



This is the first time an American commercial lunar lander has made it to orbit around the Moon. https://t.co/Tosd9y9yxi