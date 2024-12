Institut 'Dedinje' oborio rekord u operacijama srca! Lončar: Na ovome nam zavide Evropa i svet

Institut za kardiovaskularne bolesti (IKVB) "Dedinje" postao je apsolutni evropski rekorder, jer je u ovoj ustanovi urađeno 3.000 operacija na otvorenom srcu.

Prema rečima direktora ove ustanove prof. dr Milovana Bojića to je veliki dan za "Dedinje", ali i srpsku kardiovaskularnu medicinu.

- Zapravo uradili smo ukupno 3.350 njih računajući i one urađene u Banjaluci. Od 1978. do danas, kako je naveo, operisali su više od 75.000 bolesnika. Kao zvezdaš reći ću da ovaj broj ne bi mogao da prihvati ni stadion "Rajko Mitić", naša Marakana, koji po pravilima UEFA prima 55.000 ljudi. Dakle, preostalih 20.000 ljudi ne bi moglo da stane na tribine. Ponosim se našim timom - rekao je prof. Bojić.

On je dodao da su ove godine uradili i 3.000 operacija s lista čekanja, kao i obnovili program transplantacije srca, a baš tokom ceremonije su i otpustili i legendarnog fudbalera Miloša Šestića, kome su presadili srce.

Ministar zdravlja doc. dr Zlatibor Lončar istakao je da je ovo rezultat koji poštuju i Evropa i svet.

- Vi ste ponos Srbije, vi ste ponos srpskog zdravstva. Nastavite tako da radite, ovo nije vaša granica, možete više. Ne obraćajte pažnju može li to neko da sagleda i da li će sagledati za pet do deset godina. Vaši rezultat su ljudi koji su operisani, koji su kod kuće sa svojim porodicama. Ostali vas ne interesuju. To je jedino što se pamti i ostaje iza nas. To ne može niko da izbriše. Država će nastaviti da ulaže, renoviraćemo "Dedinje 1", stvoriti uslove za još veći broj operacija, skinuti liste čekanja - rekao je Lončar.

Autor: Aleksandra Aras