Dva dana Srbija bila zavejana, mnoga mesta bez struje, i opšti kolaps u saobraćaju: Danas kreće PREOKRET

U danima iza nas snežna mećava napravila je potpuni kolaps u saobraćaju na deonicama širom Srbije, a došlo je i do nestanka električne energije u pojedinim mestima. Danas, dva dana nakon prvog snežnog udara koji je i u prestonici napravio, do sad nezapamćene gužve u saobraćaju, čini se da se sve vraća u normalu. Padavine su prestale, a padavine koje se očekuju biće slabijeg interziteta.

U zapadnom delu zemlje, a najviše na području Zlatiborskog, Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga zabeleženi su kvarovi na elektromreži već sa prvim nanosima snega koji je padao dva dana bez prestanka.

Takođe i u Kraljevu oko 65.000 korisnika nije imalo električnu energiju. Pošto je obilan, vlažan i težak sneg obarao stabla na provodnike i dalekovode, najviše kvarova na distributivnoj mreži električne energije zbog snežnog nevremena bilo je u brdsko-planinskim područjima.

Kako prenose loaklni mediji, stanje sa električnom enrgijom se polako stabilizuje.

Saobraćajne nezgode

Nakon što je Srbija bila zavejana u danima iza nas, zabeleženo je mnogo saobraćajnih nezgoda, dok je jedna bila s smrtni ishodom u kojoj je poginuo mladić (23) iz Smedereva.

Mnoga vozila među kojima i teretna, a i jedan autobus su sleteli sa puta sa prvim snežnim nanosom.

Imali smo i zaglavnjene automobile i gradska vozila GSP- a, pa su u jednoj nembičnoj situaciji u Beoogradu u pomoć priskočili putnici, i da guraju autobus, ali i da sednu za volan.

Danas Beogradu bez gužvi

Kako su jutarnje gužve u saobraćaju uobičajena pojava u glavnom gradu, ovo jutro je donelo potpuni obrt. Iako je sneg koji je prethodnih dana vejao pogoršao situaciju u Beogradu, pa smo imali u jednom trenutku pravi kolaps u saobraćaju, niko se nije nadao da će već danas situacija biti drastično bolja.

Kako se sneg vrlo brzo otopio, zadržavanja na kolovozu je trajalo vrlo kratko, i ovoga jutro reklo bi se, sve teče bez problema.

Sudeći prema uživo kamerama, saobraćaj se odvija bez zastoja na mostu Gazela, dok puno manji broj vozila prelazi Brankov most i Autokomandu.

Vreme u narednim danima

Na severu Srbije danas se oočekuje sunčano vreme, u ostalim delovima oblačno, a popodne prestanak padavina

Na severu Srbije danas će biti pretežno sunčano, a u ostalim predelima oblačno, prepodne mestimično sa slabim snegom, u Negotinskoj Krajini sa slabom kišom, a posle podne se očekuje prestanak padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće vetar slab do umeren, severni i severozapadni, a najniža temperatura biće od -3 do tri stepena, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od jednog do šest stepeni.

U Beogradu će danas biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima i duvaće vetar slab do umeren, severni i severozapadni.

Najniža temperatura kretaće se od -2 do 0 stepeni, a najviša dnevna biće oko 3 stepena.

Što se tiče izgleda vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 2. januara 2025. godine, u petak će na severozapadu biti pretežno sunčano, a u ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, sredinom dana i posle podne ponegde sa slabim, kratkotrajnim snegom.



