Da li Srbiji prete obilne snežne padavine? Objavljena najnovija prognoza za naredne dane: Evo kada možemo da očekujemo sunčanije i toplije vreme

Na planinama širom Srbije prvi slojevi snežnog omotača su se već zadržali, a najnovija prognoza nagoveštava snežne padavine i večeras u nekim delovima naše zemlje.

Jutros je u nekim delovima padala kiša, ali je većinu dana bilo suvo.

- U toku noći u južnim i istočnim predelima zemlje oblačno, ponegde sa slabom kišom ili snegom. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i bez padavina - navodi RHMZ.

Podsetimo, kako je meteorolog amater Đorđe Đurić već rekao, širom Srbije danas su padavine prestale i suvo je, a kiše i snega biće još ponegde na jugu, jugozapadu i jugoistoku Srbije.

Srbiji više ne prete obilne padavine, niti obilni sneg.

Današnje smirivanje vremena uvod je u stabilizaciju vremena, rekao je meterorolog amater Đorđe Đurić.

Narednih dana pod uticajem anticklona i visokog vazdušnog pritiska biće stabilno, suvo i malo toplije.

U Srbiji u ponedeljak ujutro tmurno i maglovito, još na jugoistoku ponedge sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom.

Tokom dana biće suvo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura od -2 do 4°C, u Beogradu do 3, maksimalna dnevna od 5 do 9°C, u Beogradu do 7°C.

U utorak sunčanije i toplije.

U sredu povećanje oblačnosti i hladnije, da bi prema kraju sedmice usledilo ponovo nešto toplije vreme, uz sunčane periode.

Prema trenutnim prognozama, tokom prvih deset dana decembra ne očekuje se značajnije zimsko zahlađenje sa snegom, a temperature će biti u skladu sa prosečnim vrednstima, koje za ovo doba godine iznose od 5 do 9°C.

Autor: Dubravka Bošković