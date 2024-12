RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE! Večeras Srbija na udaru OLUJNOG NEVRENA! Padavine će zaobići samo ova mesta, popaljeni i meteoalarmi!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na intenzivne padavine večeras i u toku noći u pojedinim delovima zemlje.

Večeras i u toku noći u oblastima od jugozapadne Srbije, preko Rasinskog i Topličkog okruga do istočne i jugoistočne Srbije mestimično se očekuju obilnije padavine: u nižim predelima jaka kiša, a u brdsko-planinskim oblastima sneg uz brzo povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 20 centimetra, lokalno i više.

Iz RHMZ-a savetuju oprez, pre svega u saobraćaju, zbog očekivane smanjene vidljivosti, intenzivnih padavina i zadržavanja snega na kolovozu u brdsko-planinskom području.

Upaljeni meteoalarmi za veći deo Srbije

U većem delu Srbije danas je na snazi meteoalarm - u tri okruga je na snazi žuto upozorenje, a u dva još opasnije - narandžasto.

U subotu (07.12.) na jugu i istoku Srbije ujutro i pre podne oblačno, u nižim predelima sa mešovitim padavinama (kišom i snegom), a u brdsko-planinskim oblastima sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. U ostalim krajevima suvo. Posle podne razvedravanje. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 0 do 4 stepena, a najviša od 5 do 9 stepeni.

U nedelju (08.12.) pre podne suvo. Naoblačenje s kišom sa Jadrana posle podne će prvo zahvatiti zapadnu i južnu Srbiju, a uveče i tokom noći proširiće se i na ostale krajeve. Na planinama i kiša i sneg. U košavskom području će duvati umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine.

U ponedeljak (09.12.) slabljenje vetra uz prestanak padavina ujutro na jugu, a pre podne i u centralnoj i zapadnoj Srbiji uz delimično razvedravanje. U Vojvodini i na istoku zemlje tokom većeg dela dana oblačno sa slabom kišom.

Slabe padavine mestimično se očekuju i u utorak i sredu (10 - 11.12.), a u četvrtak i petak (12 - 13.12.) uslediće delimično razvedravanje. Minimalne temperature od -2 do 4 stepena, a maksimalne od 5 do 9 stepeni, na jugu i jugoistoku Srbije početkom sledeće sedmice i do 12 stepeni.

Bez bitnije promene i u nastavku druge dekade decembra - povremena naoblačenja koja će u nižim predelima uslovljavati kišu, a u brdsko-planinskim oblastima sneg.



