VISINA SNEŽNOG POKRIVAČA BIĆE I DO 15 CENTIMETARA: RHMZ najavio kada stižu obilne padavine, a OVI delovi Srbije su prvi na udaru!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je u najnovijoj prognozi da se intenzivne snežne padavine u našoj zemlji očekuju večeras i tokom noći.

- Do kraja dana umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa snegom. Sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima južne i istočne Srbije, a padavine će biti intenzivnije večeras i u toku noći (naročito na potezu od jugozapadne Srbije preko Rasinskog i Topličkog okruga ka jugoistoku), kada se u brdsko-planinskim predelima očekuje dalјe povećanje visine snežnog pokrivača i za 10 do 15 cm, a u nižim predelima kiša jačeg intenziteta - najavio je RHMZ.

Iz RHMZ su uputili oprez pre svega u saobraćaju zbog očekivane smanjene vidlјivosti, intenzivnih padavina i zadržavanja snega na kolovozu u brdsko-planinskom području.

Dodaju da će u Banatu, donjem Podunavlјu i u Pomoravlјu duvati umeren i jak, na jugu Banata olujni jugoistočni vetar (košava), uveče u slablјenju, dok će na severozapadu Srbije u toku noći padavine prestati.

Autor: Iva Besarabić