ŠTA JE SAD OVO? Drastična promena vremena u Srbiji, prognoze su izgleda - OMANUNULE!

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno sa najvišom temperaturom do 6 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavora (RHMZ), pretežno sunčano biće na severu Banata, u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji.

Posle podne ponegde na jugoistoku moguće je kratkotrajno provejavanje slabog snega.

Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od -3 stepena do 1stepen, najviša dnevna od 1 stepen do 6 stepeni.

U Beogradu će biti umereno oblačno uz slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od -3 stepena do -1 stepen, najviša dnevna oko 3 stepena.

Narednih dana biće suvo. Ujutro slab, ponegde umeren mraz, kao i lokalna pojava poledice.

Za vikend i u ponedeljak malo i umereno oblačno, a u nizijama, po kotlinama i dolinama reka sa maglom ili niskom oblačnošću koja se može zadržati i duže tokom dana.

Od utorka, 31. decembra, u svim predelima pretežno sunčano i toplije. Dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 6 do 10 stepeni.

