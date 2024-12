Boško doneo ikonu u razrušenu kuću u Hrvatskoj: Tamo našao klupko vunice, stare patike, klešta... Od opštine će zahtevati da mu ispuni jednu želju!

🏠♥️ …Dragi ljudi,toliko vas je me pitalo o kući u Hrvatskoj,i zbog vas odlučio da snimim trenutni proces. Prvi deo, papirološki je davno završen i od grada Karlovca, tj općine, čija je to obaveza je traženo da nam se napravi put koji je zarastao usled nekorišćenja 20 godina.Zbog poslovnih obaveza nisam imao vremena da se posvetim ovom projektu, ali doći će vreme i za to.Ide sve svojim tokom.Svakako, od opštine nisu baš nešto otvoreni za pomoć,tj ne odgovaraju na poruke.Dužni su da nam naprave put, glavni put do kuće jer je to državna teritorija i samim tim angažovao sam advokata koji bi trebao da se time pozabavi.Nadam se da neću biti prisiljen da tražim pomoć i ne daj Bože tužbu viših institucija. Snimam vam unutrašnjost, trenutni krš i lom i kuću gde smo živeli tokom rata ‘91 do ‘95 pre odlaska za Srbiju. •Lepa Brena se povredila i otkazala koncert za koji smo imali karte - 10/12 iako sam već bio tamo, pa moram ići ponovo u Martu 🫣😅🍀🙏 ____ 🏡 💚...Dear people, so many of you asked me about the house in Croatia, and because of you, I decided to record the current process. The city of Karlovac, i.e. the municipality, whose obligation it is, has been asked to build a road that has grown overgrown due to non-use for 20 years. The municipality is not very open to help, i.e. they don’t respond to messages. They are obliged to build a road for us, the main road to the house, because it is state territory, and therefore I hired a lawyer who should deal with it. I am filming the interior, the current rubble and the house where we lived during the war from 1991 to 1995 before leaving for Serbia • • • #utinja #karlovac #hrvatska #croatia #ancestral #ancestors #familyhouse #fyp