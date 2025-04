Predsednik opštine Čukarica Nikola Aritonović je jutros u "Jutru sa dušom" govorio o jezivom nasilju koje se dogodilo 8. marta, a kada je građanin, pored maloletnog deteta nasrnuo na aktiviste.

Predsednik opštine Čukarica Nikola Aritonović je objasnio da je u pitanju bio planski, dobro osmišljen napad, jer su, pored nasilnika koji je udario dvoje ljudi, u njegovom prisustvu, bili još neki ljudi koji su sve što se dešava i snimali.

- Sve što se dešava u proteklih pet meseci je akt nasilja. Pomenuću napad na štandu SNS-a, 8. marta... Naši aktivisti SNS su delili ruže damama, i onda je došao jedan gospodin da provocira, i da zlo bude veće, bio je sa maloletnim detetom. Pored njega je bilo još dvoje ljudi, koji su snimali. Dakle, bilo je sve to dobro organizovano.... Ideja je bila da se verbalnim napadima isprovociraju aktivisti, da dođe do nasilja... Pa bi se na tajkunskim medijima pisalo da su ljudi napaki čoveka sa detetom. Naši aktivisti su bili mirni, nisu se dali isprovocirati... I posle 20 minuta, kada je taj čovek video da nema ništa od nasilja, počeo je on da napada - rekao je Aritonović, pa dodao:

- Počeo je da napada ljude, da lomi štand...Povredio je dvoje aktivista, i sreća je da imamo video snimak incidenta koji će biti upotrebljen za procesuiranje. Imamo dehumanizaciju tajkunskih medija... Taj incident je opisan kao obračun građana sa aktivistima SNS i oni ga u svojim tekstovima opravdavaju... Onda imamo dejstvo njihovih grupa na društbenim mrežama, koje podržavaju nasilje, podstrekuju na novo nasilje... Ta dehumanizacija prema Vučiću, pa i ostalim nivoima vladajuće stranke... Oni to rade na svim nivoima, i plasiranje laži i dezinformacija je postao njihov manir - dodao je Aritonović.

Kako kaže, oni više ne vide izlaz, pa se koriste nasiljem.

- Sa nasiljem su krenuli u skupštinu, pa u skupštini Grada Beograda, pa na sednicama svih gradskih opština... Obrenovac, pa svuda... - rekao je potom Aritonović.

Autor: D.B.