Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je danas, sumirajući godinu u zdravstvu da je Srbija došla do trenutka o kojem se sanjalo decenijama.

Govoreći o prioritetima rada ministarstva u narednom periodu, Lončar je naglasio da su preventivni pregledi bili prioritet i da će to i ostati.

"Mislimo da je to najvažnija stvar u zdravstvenom sistemu. Mi to sada radimo kroz Karavan zdravlja, a radimo i brojne skrininge. Naš cilj je da preko 90 odsto naših građana uradi preventivne preglede u dobi za koju se to preporučuje, da li je to preko 40 ili za neke posle 50-e godine", kazao je on.

Dodao je da je cilj otkriti problem na vreme ukoliko postoji, jer je onda kako kaže, taj problem rešiv.

"To će biti prioritet nad prioritetima. Takođe, nastavljamo da skidamo liste čekanja za magnetnu rezonancu, koleno i kuk. Uz ovakvu organizaciju, dobru organizaciju, ako građani to žele da idemo tim putem i ako žele da to rešimo i pružaju nam podršku, do kraja sledeće godine imaćemo zdravstveni sistem koji neće imati liste čekanja za operacije kukova i kolena, kao što i nemamo za koronarografiju, kataraktu i skener", rekao je on.

Dodao je da je tu i ulaganje u zdravstvene ustanove, opremu.

"Imamo dosta novih delova bolnica, ali i novih bolnica koje ćemo otvoriti. Od Leskovca, Tiršove, Požarevac, Smederevsku Palanku, Prokuplje, u Vojvodini... ne možemo ni da pobrojimo koliko rekonstrukcija se radi", istakao je. Ukazao je i na to da se sledeće godine otvara i Centar za mlade koji imaju problem u razvoju na Bežanijskoj kosi. "Biće jedan od najboljih centara u regionu i na Balkanu i to još u Srbiji nismo imali", rekao je on.

Posebno je naglasio da je cilj da sve to o čemu govori građani Srbije osete.

"Mi smo došli do onoga o čemu smo sanjali dugi niz decenija, što nije bilo da u Srbiji u jednom danu imate istorijske stvari. Na građanima Srbije je da odluče da li žele da tako idemo dalje ili da zaustavimo sve", zaključio je Lončar.

Autor: Dubravka Bošković