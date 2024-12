RHMZ Srbije prognozirao je za naredne dane vreme bez padavina ali uz obavezan oprez zbog mraza, magle i poledice.

Slično vreme zadržaće se do kraja godine - po kotlinama, dolinama reka i u nižim predelima maglovito i tmurno uz slab do umeren mraz i poledicu usled zaleđivanja mokrih površina. U brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano. Minimalne temperature u većini mesta od -6 do 0, lokalno i niže, a dnevne od 3 do 8, u maglovitim oblastima oko 0, a u Negotinskoj krajini do 13 stepeni.

Vreme za neradne dane - Novu godinu

1. i 2. januara 2025. pretežno sunčano uz porast temperature. U petak (03.01.) na severu, a od subote (04.01.) i u ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i snegom, prognozira RHMZ.

Na teritoriji Srbije danas su na snazi meteoalarmi, a negde zbog čak 3 pojave - sneg, led, magla.

Kada stiže nova tura snega

Prema prognozi meteorologa amatera Ivana Ristića nova tura snega stiže uskoro već od petka 3. januara i to sa severa, iz pravca Vojvodine tako da bi već sledećeg vikenda trebalo da bude puno snega - sve do Božića 7. januara.

Snega na Goliji na izvoz, putari rade bez prestanka: Konačno prohodna najkritičnija deonica u Srbiji - probijeni smetovi visoki nekoliko metara

Sneg je prethodnih dana okovao Goliju i dok mnogi uživaju u zimskoj idili, putari su ti koji su sve vreme na terenu. Zahvaljujući njihovom trudu konačno je probijena i prohodna kritična deonica preko Odvraćenice.

- Kada su očišćeni putevi prvog prioriteta i kada su se vremenske prilike stabilizovale pristupilo se i čišćenju zavejanog puta preko Odvraćenice. Putari su uspeli da probiju i ovu deonicu i sada je sve pod kontrolom i sve je prohodno, rekao je za RINU Vitomir Arsović iz Puteva Ivanjica.

Iako je put preko Golije i Odvraćenice potpuno prohodan, on apeluje na sve vozače da kritičnom deonicom ne kreću bez preke potrebe.

Svake godine to pričamo, ali nije na odmet opet ponoviti. Golija je zaista surova, naročito ova deonica i moguće je da iako je sve čisto i prohodno da jak vetar potpuno zaveje put za samo nekoliko minuta. Stoga, na put ovom deonicom ne treba kretati zbog avanturizma i dokazivanja, dodao je Arsović.

Autor: Aleksandra Aras