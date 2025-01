SNEG VEJE U BEOGRADU: U pojedinim delovima prestonice već se zabelelo, a evo kakvo nas vreme čeka narednih dana (FOTO+VIDEO)

Nakon oblačnog dana i kiše u Beogradu je u večernjim satima počeo da pada sneg.

U pojedinim delovima prestonice sneg je već ozbiljnije napadao.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Velike pahulje padaju i u centru Beograda, te sneg otežava saobraćaj.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Snimci vejavice stižu nam iz svih delova Beograda.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Kako smo pisali, Srbiju je ranije danas zahvatilo naoblačenje sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a prodor hladnog fronta doneo je i pojačan severozapadni vetar, uz priliv osetno hladnije vazdušne mase.

U ovom času sneg pada i u nižim predelima na zapadu Srbije, u Podrinju, delovima Srema, Šumadije i centralne Srbije.

Do kraja dana zahlađenje će stići i do juga i istoka Srbije, uz prelazak kiše u sneg.

U toku večeri u celoj Srbiji biće oblačno sa susnežicom i snegom.

Očekuje se da padne od 5 do 15 litara padavina, a u obliku snega od 1 do 5 cm, lokalno u nižim predelima i do 10 cm, a na planinama i više, na zapadu i jugozapadu i od 15 do 20 cm.

Hladni front vrlo brzo premeštaće se preko Srbije. Već krajem dana u Vojvodini, u noći ka suboti i u ostalim predelima Srbije prestanak padavina.

Za vikend suvo, samo još u subotu ujutro na jugu sa snegom. Biće hladnije, u subotu uz maksimalne temperature od 0 na jugu do 5°C na severu i istoku Srbije, a u nedelju još malo toplije tokom dana. Ipak, jutra će biti veoma hladna, uz umeren i jak mraz. Najhladnije biće u nedelju ujutro, kada u svim predelima bude vedro, uz jako izračivanje vazduha. Jutarnja temperatura kretaće se od -10 do -5°C, lokalno i do -15 stepeni, a na Pešteru i niže, piše Telegraf.rs

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Na Badnji dan očekuje se osetnije otopljenje i drastičan porast temperatura, pa će jutarnje preći u plus, a dnevne ići i iznad 10 stepeni. Najtoplije biće na Božić, pa sve do 9. januara, uz temperature i do 15 stepeni, ali uz više oblačnosti, ponedge i kišu. Duvaće pojačan jugozapadni vetar, fenskog efekta, pa će lokalno temperatura ići i do 17°C.

Dakle, pred nama je jedan od najtoplijih Božića. Za sada su prognozirane maksimalne vrednosti do 17°C, dok je najtopliji Božić doneo temperaturu od 21°C.

Nakon 10. januara sledi zahlađenje sa kišom, potom i snegom. Temperature će biti u padu za oko 10 stepeni i vratiće se na prosečne vrednosti od 1 do 5°C.

pročitajte još SNEG NE PRESTAJE 7 SATI U ovom mestu palo više od 20 centimetara, VOZAČI OPREZ

Autor: Marija Radić