Nakon hladnog vikenda čekaju nas temperature iznad 15 stepeni: Ljudi se pribojavaju Božića bez snega, a evo i zašto

Nakon pada temperature i snega koji je juče provejavao u pojedinim delovima Srbije, naredne sednice nas očekuje znatno otopljenje, a za Božić maltene prolećno vreme, gde će u većini mesta maksimalne temperature čak preći 15 stepeni!

U pojedinim krajevima će biti oboreni i temperaturni rekordi za ovaj period godine, kaže za Kurir meteorolog amater Ivan Ristić, koji dodaje da će, međutim, otopljenje biti kratkog daha.

- Sledeće nedelje nas očekuje jače, to jest prolećno otopljenje, tako da će u nekim mestima možda biti oboreni temperaturni rekordi. U utorak i četvrtak, 7. i 9. januara, prema sadašnoj prognozi, u većini mesta će maksimumi biti preko 15 stepeni. Od petka, 10. januara, očekuje se postepeni pad temperature, tako da u nedelju, 12. januara, ponovo imamo zimske temperature i šanse za sneg. Tada ulazimo u period s temperaturama ispod normale za mesec januar - kaže Ristić i dodaje da se povratak polarnog vrtloga u Evropu očekuje oko 20. januara.

Povratak polarnog vrtloga

- Ove godine konvektivne faze na Pacifiku i u Indijskom okeanu, koje Evropi donose hladan artički vazduh, u istom trenutku su kada je u Evropi i najhladniji deo godine, a to je druga polovina januara, tako da su velike šanse da sd nakon ovog iznenadnog i neplaniranog otopljenja sledeće nedelje zima u pravom smislu te reči vrati ili počne u drugoj polovini januara - objašnjava Ristić.

U Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) juče su očekivali stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača, u nižim predelima pretežno od dva do pet centimetra, na planinama oko 10 centimetra, a na jugozapadu Srbije ponegde i za više od 15 centimetra novog snega.

A za danas se najavljuju temperature od minus osam do maksimalnih sedam stepeni.

U nedelju mraz i do -10

- Danas ujutro (4. januar) i delom pre podne slab i umeren mraz, mestimično niska oblačnost, a ređe i kratkotrajna magla. U toku dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od minus osam stepeni na zapadu i jugozapadu Srbije do nula stepeni u Negotinskoj Krajini, a najviša od jedan do sedam stepeni - navodi se na sajtu RHMZ.

U nedelju nas, prema prognozi RHMZ, očekuje jutarnji mraz, od -10 do minis jedan stepen, a u toku dana pretežno sunčano. Sledeće sedmice, od 6. do 10. januara, malo do umereno oblačno uz osetniji porast jutarnjih i dnevnih temperatura. Južni i jugozapadni vetar u pojačanju, a topljenje snega očekuje se i u planinskim predelima.

I u RHMZ navode da nas novo zahlađenje očekuje nakon 10. januara.

- U utorak posle podne, uveče i noću (7/8. januar) prolazno naoblačenje s kišom. Zahlađenje se očekuje nakon 10. januara, pa će ponovo biti uslova za pojavu snega i u nižim predelima - navode u RHMZ.

Narodna verovanja

Vernici Srpske pravoslavne crkve 7. januara slave Božić, koji važi za najradosniji hrišćanski praznik kojim se slavi rođenje Isusa Hrista.

Ovaj praznik pada u zimu, pa se Božić najčešće povezuje sa obilnim snegom i padavinama. Međutim, ove godine, sudeći prema prognozama, Božić će biti neuobičajeno topao, što, prema narodnom verovanju, nije dobar znak.

Naime, još dok nije bilo meteorologa i vremenskih prognoza, u narodu verovalo se da će ako na Božić pada sneg, godina biti rodna, odnosno da će roditi sve ono što se okopa motikom.

Dobra vest je da neka verovanja to isto kažu i za kišu, koja je, prema najavama, moguća za Božić. S druge strane, ima i onih koji smatraju da će, ako sneg ne padne za Božić, padati za Uskrs.

Autor: Marija Radić