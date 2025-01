Ljudi jedva čekaju odmor, a onda se masovno žale na OVU stvar: Boli me telo, osećam se pomalo bolesno, da li je ovo normalno?!

Vreme je praznika kada je između ostalog i odmor na pomolu, koji svi jedva čekaju. Ali nakon, ili čak tokom, perioda avanture u inostranstvu, mnogi putnici kažu su da se osećaju istrošeno. Dakle, šta možete učiniti kako biste izbegli umor od putovanja? To je pitanje sa kojim se bori putnička zajednica na Reditt-u, nakon što je jedan korisnik objavio svoje iskustvo nakon odmora.

"Puno sam putovao kad sam bio mlađi - sada sam u 30-im. Otišao sam ove nedelje na poslovno putovanje, prvi put sam putovao solo posle skoro 20 godina. Čoveče! Od povratka sve što želim je da spavam, da se izležavam, gledam serije, ali čak me i telo boli, grlo, glava, pomalo kao da sam bolestan. Ovo je drugi dan nakon povratka! Da li je ovo normalno?", napisao je.

Korisnici Reditt-a su brzo odgovorili da su i oni doživeli isto.

"Išli smo na 18-dnevno putovanje po zapadnoj Evropi. Dok smo se vratili u Pariz na poslednja tri dana, nismo hteli nigde da idemo", priznao je drugi.

Da li je putovanje zamorno ili daje energiju?

Za neke putnike koji često odlaze daleko, samo putovanje je izvor energije i stimulacije, a umor se javlja tek kada se završi.

"Čudno, osećam se energično kada putujem i iscrpljeno kada se vratim kući", napisao je jedan.

"Mogu da pređem 20.000 koraka i jednodnevne atrakcije bez problema, i to dve nedelje. Ali čim sam kući, vraćam se životu puža. Možda me stimulacija i adrenalin/uzbuđenje guraju dok putujem. Jednostavno ga volim", rekao je.

Nekoliko ljudi na Reditt-u je istaklo da se energija putovanja (ili nedostatak iste) ne pojavljuje u vakuumu - ali je naravno povezana sa opštom energijom i nivoom kondicije putnika.

Oni koji često putuju bili su puni saveta kako da izbegnu umor od putovanja.

Jedan 35-godišnjak je naglasio važnost planiranja unapred, tako da se ne opterećujete u trenutku.

"Obično planiram svoj odmor od osam do 10 dana. Nikada se još nisam osećao istrošenim. Mnogo me bole noge nakon nekog vremena na odmoru jer nikad ne znam gde da stanem, provodim ceo dan radeći stvari. Ali smatram da je taj bol sladak", napisao je.

"Mislim da bi nedostatak plana mogao da izazove ovo", sugerisali su, u vezi sa nevoljom putnika.

"Obično imam detaljne svakodnevne planove tako da me to motiviše. Ne znam da li bih bio toliko odlučan ako bi me neko ostavio negde gde nisam istraživao i očekivao da ću to imati kao odmor", dodaje.

"Planiranje zahteva vreme i moje vreme odmora je za odmor, a ne za planiranje", dodaju.

Drugi korisnici Reditt-a navode i da neki putnici pokušavaju previše stvari da uguraju u svoj raspored i predlažu da se prave duže pauze između atrakcija.

Slušati svoje telo o tome kada treba da se "prepusti" je ključno, smatraju neki, pa čak i sugerišu da uzimate suplemente za jačanje imuniteta tokom putovanja.

Prvi savet putnika Luisa Rodžersa je da "upoznajete svog neprijatelja". Da li su gužve ili saobraćaj okidači za vaš umor, na primer? Napravite strategiju oko toga.

Na kraju odmora može biti teško izbeći činjenicu da putovanje može biti fizički iscrpljujuće. Ali lepota doživljaja novih mesta je u tome što nas uvek oseća mentalno osveženim.

Autor: Dubravka Bošković