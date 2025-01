Čudo u crkvi u Prizrenu! Ikona 'zaplakala', suze iz Hristovog oka tekle sat vremena

Grupa poklonika "Metohija za mlade" koja je pre nekoliko dana posetila Saborni hram Svetog Đorđa, u centru Prizrena ostala je zatečena pred Ikonom Bogomladenca Isusa Hristosa!

Sa njima je bio i prizrenski paroh, otac Jovan Radić, kada su svi zajedno primetili da na ikoni koja je slikana po uzoru na čudotvornu ikonu Kazanjske Bogorodice sa Hristom, iz očiju Spasitelja teku suze.

- Suze su bile bezbojne i bez mirisa, kao prirodne ljudske suze, a isključeno je da je reč o ulju iz kandila, jer je kandilo niže od lika Spasitelja - saopštila je Eparhija raško-prizrenska.

Okupljeni vernici su počeli da pevaju tropare, a prizrenski paroh jerej Jovan Radić pomazao je prisutne uljem iz kandila.

Sveštenik Jovan Radić danas je preneo kako se u tom trenutnku osećao i kako je doživeo ovaj fenomen.

- Videh Bogomladenca Hrista, kako plače. Gledajući svoju decu kad ponekad zaplaču, bude mi teško, a gledajući Hrista kako plače na ikoni Kazansko-prizrenske Bogorodice, u našem prizrenskom Sabornom hramu, srce mi se cepalo. U danima pred Svoj Rođendan, udostojio nas je svojih suza. Da li su to suze radosnice ili suze žalosnice, da li je to nadanje ili upozorenje, ne znam, to On zna – navodi otac Jovan Radić, inače rodom iz obližnjeg Orahovca, gde su mnogi Srbi stradali od ruke UČK. Ovaj hram su 2004. šiptarske horde spalile do temelja, a kasnije je obnovljen.

Sveštenik Jovan je, posle jučerašnjeg događaja, kaže, "shvatio da mora biti bolji čovek, bolji otac, bolji sveštenik!

- Shvatio sam to kao blagoslov ali i kao opomenu. Ali, ono najvažnije jeste, da je Gospod i dalje tu sa nama, da nas nikad nije napuštao i da će zauvek biti tu. Neka bi Bogomladenac Hristos, meni i čitavom rodu Pravoslavnom, podario mir u srcima našim, slogu i ljubav da istrajemo tu gde jesmo i istrpimo do kraja sva iskušenja koja nam dolaze, da bismo svi jednomisleno, uzneli reči anđeoskog Roždestvenog pojanja: "Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Amin"! – zaključuje sveštenik SPC Jovan Radić pred čijim očima su sa ikone gde je mlad Isus potekle suze baš u carskom Prizrenu.

Autor: Snežana Milovanov