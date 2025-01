LUČIĆ: 2024. najuspešnija u istoriji Telekoma!

Prethodna godina je bila najuspešnija u istoriji Telekoma Srbija, ostvarili smo nekoliko veoma važnih rekorda i potpuno smo spremni za realizaciju ambicioznih planova u 2025, poručio je danas generalni direktor ove kompanije Vladimir Lučić.

- Uspeli smo da u 2024. ostvarimo rekordan rast prodajnih prihoda od usluga, veći od 20 odsto, što je više čak i nego u zlatnim godinama telekomunikacija pre dve decenije. Izlazak na evropsku berzu i emitovanje korporativnih obveznica doneli su nikada veću likvidnost. Iako smo isplatili dividende od 6,8 milijardi dinara, završili smo godinu sa 150 miliona evra na računu i 600 miliona evra nepovučenih sredstava koja možemo da dodatno investiramo, uključujući mogućnost dodatnih akvizicija. Širićemo kompaniju i u Srbiji i u inostranstvu, pre svega u Nemačkoj, a ove godine i u Americi - izjavio je Lučić za TV Happy.

Kao posebno značajno prvi čovek Telekoma ističe nastavak trenda povećanja broja korisnika.

- Najbolji dokaz naše ispravne poslovne politike, od razvoja optičke mreže preko ulaganja u sadržaje do međunarodnih širenja, jeste da smo nastavili višegodišnji rast broja korisnika. Približavamo se brojki od ukupno 13 miliona korisnika, od čega 1,3 miliona u Srbiji. Ovo ćemo u 2025. sigurno nadmašiti, zbog ekspanzije u Nemačkoj i SAD, kao i zbog dodatnog povećanja broja korisnika u našoj zemlji i regionu - objasnio je Vladimir Lučić.

Kako kaže, ponosan je i na činjenicu da se Telekom Srbija proširio na čak 12 zemalja i postao prava međunarodna kompanija.

- U svakom većem gradu u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj gde živi naša dijaspora imate bar jednu poslovnicu srpskog Telekoma, negde i više. Ova tržišta sada čine osam odsto naših ukupnih prihoda, ta brojka stalno raste i predstavljaće jedan od naših ključnih aduta u skoroj budućnosti. To je već sada jedno od najvećih dostignuća kompanije - kazao je Lučić.



Ipak, kako je naglasio, Srbija je matica Telekoma i sve što kompanija čini donosi dobro našoj zemlji, uključujući to da su “kol centri” za tržišta u Zapadnoj Evropi smešteni u Srbiji, tako da međunarodna širenja kompanije donose i nova radna mesta našim ljudima.

U uspehe Telekoma Srbija ubraja se i to što su zaposleni četvrtu godinu zaredom dobili povećanje plata. Ulaganja u ljude biće dodatno intenzivirana, uključujući podmlađivanje kadra, najavio je Vladimir Lučić. - Za razliku od nekih godina kada su ljudi odlazili iz Telekoma zbog loše finansijske situacije i boljih ponuda koje su dobijali od konkurencije, četvrtu godinu zaredom smo u 2024. povećali plate, koje su sada iste kao kod konkurencije, ako ne i veće po mnogim parametrima. Stalno ulažemo u kadar, podmlađujemo kompaniju, ove godine primićemo 600 mladih ljudi koji će zameniti 700 radnika koji u narednih godinu dana idu u penziju. Uskoro ćemo primiti i prvih 50 stručnjaka za veštačku inteligenciju, što smatramo za posebno važno, a u sledeće četiri godine zaposlićemo ih više stotina. Cilj je da iz Srbije u svet izvozimo najnaprednije tehnološke proizvode, a ne ljude i pamet - poručio je Lučić. Konkurs za zapošljavanje u Telekomu je stalno otvoren, potrebni su i inženjeri i monteri i radnici za “kol centre”, a svako može da se prijavi preko sajta kompanije.

Što se tiče ostalih najvažnijih planova za 2025, u to spada uvođenje 5G mreže u Srbiji sredinom godine, koja će vrlo brzo postati funkcionalna u svim većim gradovima, a u toku je i velika diplomatska ofanziva kako bi Telekom Srbija dobio 5G frekvenciju na Kosovu i Metohiji i licencu za pokrivanje cele teritorije Pokrajine.

Telekom će nastaviti sa ulaganjima u inovativne startapove, posebno u one koji se bave primenom veštačke inteligencije (AI), najavio je Lučić.

- Do sada smo potpisali ugovore sa 17 startapova, veći broj njih se bavi primenom AI, a neke od njihovih proizvoda već sada koristimo i u radu kompanije. Veoma sam zadovoljan kako posluje naš “venture capital” fond, već smo ostvarili i prve prihode, imamo odličan tim stručnjaka, naših ljudi koji su se dokazali u inostranstvu, poput Gugla. Od 17 startapova u koje smo investirali čak njih šest ima šansu da postanu prvi srpski “unikorn”. Srbija dosad nije imala startap sa tržišnom vrednošću od preko milijardu dolara, naš cilj je da Telekom bude prvi koji će to uspeti - istakao je Vladimir Lučić i pozvao kreativne mlade ljude sa inovativnim idejama da se jave TS Ventures fondu ove kompanije.

Međunarodni rejting i ove godine

Telekom Srbija je u 2024. postao prva kompanija sa Zapadnog Balkana koja je izašla na evropsku berzu i dobila međunarodni kreditni rejting. - Dobićemo kreditni rejting i ove godine, koji će nam dati bar dve od ukupno tri najkredibilnije globalne agencije. To dodatno finansijski disciplinuje kompaniju, daju nam “targete” koje treba da ispunimo da bismo zadržali trenutni rejting, kao i “targete” da ga dodatno poboljšamo. Postoje ozbiljne šanse da u 2025. međunarodni kreditni rejting Telekoma Srbija, koji je sada vrlo solidan, bude još bolji. Telekom je velika korporativna kompanija, finansijski stabilna, dokaz za to je upravo izlazak na berzu u EU i to što je naš rejting sa detaljnim objašnjenjima javno dostupan - istakao je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.