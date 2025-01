DANAS NATPROSEČNO TOPLO: U Srbiji za Božić umereno oblačno, sa temperaturama do 16 stepeni

Na Božić u Srbiji očekuje se povećanje oblačnosti, ali će suvo vreme i dalje dominirati. Tokom večeri na severu i zapadu zemlje, očekuje se kiša usled dolaska toplijeg vazduha sa Mediterana, što će rezultirati porastom jutarnjih i dnevnih temperatura.

Sutra ujutru se očekuju temperature od nule do 9 stepeni, dok će najviše dnevne temperature biti od 8 do 16 stepeni. Važno je napomenuti da će u Timočkoj krajini biti nešto hladnije, sa temperaturom od -3 stepena ujutro do 6 stepeni tokom dana. U Beogradu se prognozira umereno oblačno vreme, sa mogućom pojavom slabe kiše posle podne i tokom noći, uz temperature od 9 do 14 stepeni.

U jutarnjim časovima očekuje se lokalna pojava magle u kotlinama i dolinama reka, dok će tokom dana vreme biti umereno do pretežno oblačno, toplo i uglavnom suvo. U drugom delu dana, moguća je samo kratkotrajna kiša na pojedinim mestima. Vetar će uglavnom biti slab do umeren, dok se na jugu Banata i u planinskim predelima očekuje jak južni i jugoistočni vetar. Uveče i tokom noći, očekuje se kiša na severu i delimično na zapadu Srbije uz promenu vetra na severozapadni.

Postoji upozorenje na otapanje snežnog pokrivača sa visokom verovatnoćom od 90 oddsto. Ovo je važno imati u vidu s obzirom na moguće promene u vremenskim prilikama.



