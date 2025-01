'BEBA JE PLAVA, NE DIŠE I NE PLAČE' Hitna u Beogradu jutros dobila STRAŠAN POZIV, usledila akcija lekara i VELIKA BORBA za novorođenče

Prava drama odigrala se u Beogradu u ranim jutarnjim časovima, kada je ekipa iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć dobila dramatičan poziv od porodice u kojoj se žena porodila u kućim uslovima. Prema rečima dr Ivane Stefanović iz Hitne pomoći samo uz pomoć pribranosti osobe koja je zvala i stručnog vođenja lekara koji su bili na vezi, ceo događaj dobio je srećni epilog.



Kako je izjavila dr Ivana Stefanović, poziv je stigao u cik zore.

- U 4:48 smo primili poziv, koji je delovalo je izuzetno dramatično, a to je da je došlo do porođaja u kući u ulici Milutina Milankovića. Oni koji su zvali, ja ne mogu da vam tvrdim da su to bili roditelji, ali su rekli da je beba plava, da ne diše i ne plače! - ispričala je dr Stefanović za medije.

Kako napominje, jako je važno i to što su oni koji su razgovarali sa Hitnom bili veoma prisebni.

- Koleginica doktorka Mišić na centrali ih je vodila šta da rade, kako da se ponašaju, zapravo reanimaciju. Za to vreme je stigla naša pedijatrijska ekipa, to je zaista velika privilegija što i to imamo u Beogradu. Oni su nastavili reanimaciju, beba je dobro, muško dete, vitalno je prevezeno u porodilište u Zemunu - ispričala je dr Stefanović za medije.

Pune ruke posla za ekipe Hitne

Noćna smena u Hitnoj pomoći je završena sa 100 intervencija, uključujući 7 na javnom mestu i 4 pedijatrijska poziva.

- Pacijent sa STEMI infarktom prevezen je u angio salu urgentnog centra. Bile su dve saobraćajne nezgode, sa jednim pacijentom prevezenim i jednim zbrinutim na licu mesta. Dva pacijenta su teško povređena - jedan pešak, muškarac od 39 godina, prevezen u Zemun, i jedan muškarac od 27 godina, koji je pretučen na uglu Jablaničke i Ratka Mitrovića, i on je prevezen u urgentni centar - izjavila je dr Stefanović za "Prva" TV.

Navodi i da je ukupno je bilo 1.752 poziva, mahom zbog visokog pritiska, bola u grudima, temperature, bolova u stomaku i dijareje.

Prelazak sa posne na masnu hranu izazvao je tegobe kod ljudi, pa savetuje umerenost i pažnju zbog mogućih problema sa gastrointestinalnim sistemom i pritiskom.

Autor: Dubravka Bošković