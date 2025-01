Kardiolog Miljko Ristić objasnio zašto je umro Milorad Milinković: Njegova smrt me nije iznenadila, ukazao i na potencijalna rešenja

Na temu iznenadne smrti kao i uzroke srčanog udara osvrnuo se prof. dr Miljko Ristić, čuveni kardiolog i biši v.d direktora Kliničkog centra Srbije (KCS)

Reditelj, scenarista Milorad Milinković, preminuo je na Badnje veče u porti crkve u Jabukovcu u 60. godini od posledica jakog srčanog udara, a komemoracija povodom njegove smrti biće održana u četvrtak u 12 sati u sali broj 6 MTS dvorane.

Iznenadna smrt, nažalost, neretko se dešava, a na tu temu kao i uzroke srčanog udara osvrnuo se i prof. dr Miljko Ristić, čuveni kardiolog i biši v.d direktora Kliničkog centra Srbije (KCS).

Profesor doktor Miljko Ristić objasnio je termin iznenadna srčana smrt:

"Postoji termin iznenadna srčana smrt. To znači da je naglo došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja, kao i da se dogodilo u kratkom vremenskom periodu, trajući svega od nekoliko minuta, do pola sata. Važno pitanje jeste da li je Milorad Milinković ranije bolovao od neke bolesti," kazao je profesor Ristić u intervjuu za Srećnu Republiku, a zatim istakao problem koji se često zanemaruje.

"Interesantne su temperaturne razlike, kojih ranije nije bilo. Kada se desi nagli skok ili pad temperature i najzdraviji ljudski organizam može da poklekne. Tada, ako je osoba astmatičar, srčani pacijent ili pacijent koji boluje od kardiovaskularnih bolesti, može da se desi pogoršanje. Treba upozoriti pacijente koji boluju od kardiovaskularnih bolesti na naglu promenu vremena jer kao posledica može da nastupi smrt," rekao je Ristić za Srećnu Republiku pa ukazao na statičke podatke temperaturnih promena u svetu i kod nas.

"Pacijenti koji boluju od hroničnih bolesti predosete pogoršanje dan ili dva ranije pre nego što promena temperature bude drastična," istakao je dr Ristić.

Takođe je objasnio šta može da se uradi kada kod neke osobe nastupe srčani problemi, a što mi moglo da bude beneniftno u stabilizaciji trenutnog stanja zdravstveno ugrožene osobe.

"Može, postoji takozvana služba restitucioni savet. To je organizacija koja je stvorena da se na ulici, odnosno u spoljašnjoj sredini može pomoći pacijentima kojima je pozlilo. To je zapravo kurs. On je važan jer se organizuje profesijama koje nisu medicinske kako bi obični ljudi, na primer trgovci, znali adekvatno da pruže pomoć ljudima u nevolji. Važno je dati pomoć u prvih nekoliko minuta kada srce zatreperi. Prva pomoć je masaža srca i veštačko disanje," naglasio je on za Republiku.

Reditelj i scenarista Milorad Milinković preminuo je od srčanih problema o kojima je govorio prof. dr. Ristić:

Takođe je istakao da bi veliku ulogu u pomoći odigrali i defibrilatori kojih u svetu ima najčešće na velikim stanicama i stadionima, odnosno tamo gde se kreće veliki broj ljudi, a isti služe kao pomoć u stanjima kada srce stane. Ove sprave prilagođene su ljudima koji nisu medicinski radnici.

"Smrt Milorada Milinkovića me nije iznenadila, retka je, ali to se događa na mestima gde ima dosta ljudi. Kada imate 100 ljudi na jednom mestu, jednom može stati srce," istakao je dr Ristić više puta i pride apelovao na važnost preventivnih pregleda.

Autor: Aleksandra Aras