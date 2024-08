Kako navijanje utiče na srce? Kardiolog Miljko Ristić upozorava: Imao sam pacijente kojima je zbog utakmice puls skakao preko 200 otkucaja!

Sportska takmičenja, odnosno utakmice, stresna su i za navijače, pored samim učesnika, a profesor dr Miljko Ristić, naš čuveni kardiohirurg i savetnik direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" objašnjava da najviše problema mogu da imaju starije osobe, koje već imaju neke kardiovaskularne i probleme sa krvnim pritiskom.

Profesor objašnjava da se i sam u karijeri susretao sa pacijentima kojima je puls skočio i do 280 a kao poreklo su navodili gledanje utakmice. Objašnjava da je to retko, ali da u takvim situacijama može da dođe i do letalnog ishoda.

Mlađe generacije, prema njegovim rečima, lakše podnose stres i nerviranje, jer je njihov kardiovaskularni sistem zdraviji.

Navijači teško podnose poraze

Navodi da bi osobe u riziku trebalo da izbegavaju utakmice ukoliko znaju da im se to odražava na zdravlje, ali ipak, ne bi da im oduzima volju, pa savetuje da se pripreme za tako važna takmičenja.

Autor: Snežana Milovanov