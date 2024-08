ZAŠTO ŽENE ČEŠĆE OBOLJEVAJU OD SRČANIH BOLESTI? Kardiohirurg otkriva: Tridesetih i četrdesetih godina je situacija bila drugačija... (VIDEO)

Kardiohirurg Miljko Ristić istakao je jutros da je, što se tiče anatomskog sastava muško i žensko srce isto, ali da je razlika u nastanku srčanih bolesti.

Angina pektoris jeste posledica savremenijeg načina života, a najčešće nastaje od preteramog stresa.

- Tridesetih i čestrdesetih godina, bol obolenja srca kod žena bio manji kod žena. savremeni život je učinio da žena više nije samo domaćica, one sada rade ozbiljnije, stresnije poslove... Poslednje dve ili tri decenije, žene su apsolutno radno sposobne u raznim ustanovama. One ostaju da budu i domaćice, dakle, sve je to na njima. To je stres koji ne može da se izbegne - rekao je Ristić.

Broj srčanih oboljenja kod žena je nažalost u stalnom porastu, dodao je.

Prevencija je jedan veliki minus kod kardiovaskularnih oboljenja, i dalje držimo neki najveći broj oboljenja.

- Nema edukacija u školama, što je problem. Deca treba da znaju takve stvari. Imamo tu probleme ishrane, pušenja, alkohola, droge, tu deca u školama nemaju predavanja iz te tematike. Ako želimo da sačuvamo naciju, moramo decu da učimo o svemu tome - priča Ristić.

Autor: Dubravka Bošković