Finale će uskoro, pa šut u d*pe: Anđela razotkrila Gastozove emotivne izlive, on joj najavio RASKID! (VIDEO)

Nije mogla da prećuti!

Anđela Đuričić otkrila je emotivnije izjave Nenada Marinkovća Gastoza koje joj priča kad su sami u krevetu.

- Koliko on tebe voli, on je odlepio za tobom. Ja sam mu to rekla, a on mi je rekao da ćutim jer neće to da pokaže. Rekao je da ga stalno zasmejevaš jer te je zavoleo, ajde priznaj - govorila je Džordanka.

- Vidi kako je srećan, to ti je ljubav. Pre neko jutro mi je rekao da je sve moje mane počeo da gleda kao vrline, ljubav. Buba moja najlepša. Ja to znam ljubavi - rekla je Anđela.

- Finale će uskoro, pa šut u d*pe kao što svi kažu - rekao je Gastoz.

- Rekao je: "Sve tvoje mane su potale vrline za mene" - nastavila je Anđela.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić