Neka vode računa o svom životu: Stefani besna na Munjine roditelje, on je podržao u svemu! (VIDEO)

Nije mogla da prećuti!

Stefani Grujić zamerila je Danijelu Dujkoviću Munjezu jer se njegova majka česta oglašava i komentariše njihovu situaciju.

- Okej, neka bude keva i da jednu izjavu, ali zašto mora 15? - pitala je Stefani.

- Rekao sam da si u pravu - dodao je on.

- Neka vode računa u svom životu, oni su u penziji. Tvoj drug kad je pričao o detetu nisi se cimao i nervirao. To su činjenice, a da li ti se sviđa to ili ne to je tvoj problem - nastavila je Stefani.

Autor: A. Nikolić