Gura ti crva u glavu: Ena dala sud o Pejinoj podeli, misli da je Ivan Marinković imao kvarne namrere! (VIDEO)

Nije mogla da prećuti!

Ena Čolić prokomentarisala je podelu budžeta Jovana Pejića Peje. Ona je govorila o svemu što joj je zapalo za oko, a za komentar Ivana Marinkovića misli da je namerno hteo da ga poljulja.

- Imam komentar za svašta. Za Jordanku nisi u pravu, ja samo Jordanki idemu prodavnicu. Ja znam da je ona uz tebe od početka, to što ja nisam dobra, pa ne moraš da budeš dobar sa svakim sa kim sam ja. Dužna sam joj za krevet - govorila je Ena.

- Podela je bila odlična - dodala je Branka.

- Slađa ti je možda zamerila. Ivan koji ti gura crve u glavu svojim komentarima i tačno znam kako to utiče na tebe. Ne podnosim ga - pričala je Čolićeva.

- Ivan je pet dana ćutao da mali lupeta, a posle pet dana se setio da je on zvao Zlatu, a ne Zlata njega, a to mnogo menja stvari. On je jedva čekao - pričao je Đedović.

Autor: A. Nikolić