Nije mogla da prećuti!

Ena Čolić i Sofija Janićijević nisu ustale u najboljem raspoloženju zbog ljubavnih drama, pa su odlučile da tugu izleče slatkišima.

- Baš sam tužna... Sj*bana sam nekako, sanjala sam čudno. Mi smo završili. On uopšte nije zreo, baš je klinac. Ne da mi da kažem nijednu rečenicu, on bi da me drži na povodcu - rekla je Ena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić