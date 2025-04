Drama u Eliti: Mateja nominacijom iznenadio sve, Ena zarežala na njega jer veruje u ljubav Aneli i Luke! (VIDEO)

Nije mogla da prećuti!

U toku su "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Sandre Obradović i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Što se tiče Luke za sad smo okej. Ja ne trpim dernjavu i umem da se uvredim. Što se tiče Sandre distanca skoro od samog početka. Bila je situacija sa Milenom, ja i dalje ne znam da li je to bio zadatak. Ostavljam Sandru, Luku šaljem - rekla je Matrora.

Posle Matore nominovala je Sofija Janićijević.

- Sandra, volim da provodim vreme sa tobom, prelepa si i prezgodna devojka. Pristojna si, darežljiva, kulturna i poseduješ sve što treba jedna žena da poseduje. Naši razgovori se puno svode na tvog sina, šta voli da jede, pije i kakve igrice voli da igra. Kad smo kod ogrica mislim da je Super Mario na aparatima posle Luke. On roba svuda, pa gde usše uspeo je. Znam kakvo mišljenje Sandra ima o njihovom odnosu i znam da ona zna šta radi. Ona ćuti, promatra i sačeka svojim pet minuta kao što sam i ja uradila. Luka, imali smo sukob koji nije bio lep, uvredio si me i rekao da sam devojka za jedno veče. Ne sviđa mi se tvoja ponašanje i sukobe u koje ulaziš. Sve si mi interesantiji otkako si shvatio kako rijaliti treba da se igra. Mislim da ti sad dobro ide i jedino mi se nije dopao jer si se poigrao sa mojom drugaricom. Odnos tebe i Aneli mi se nije dopao. Ja kad iznosim činjenice ili istinu sve okreneš i kažeš da sam lažov, a na kraju sve dođe na moje reči. Ostavljam moju Sandru, šaljem Luku - govorila je Sofija.

Sledeći je nominovao Mateja Matijević.

- Ja nikad niđta nisam video u ovom odnosu. Druženje koje je trajalo toliko meseci mi govori da je bilo druženje u kojem se Sandra zaljubila, a Luka nikad. njegovu emociju sam video samo prema Aneli jer sam video strast njegove poglede, njegov govor tela mi je odavao da se u Aneli zaljubio, a u Sandru nikad. Mislim da je iz odnosa izašao jer nije mogao da se nosi s gnevom koji je izazivala od ukućana i da se zato povukao - govorio je Mateja.

- Ne mogu da veruješ šta pričaš. Ti si se ovde vratio zauzet, pa si rasturio svoj odnos zbog nje - dodala je Ena.

- Moja situacija nema veze sa ovim šta mislim o njemu i njegovim odnosima. O Luki mislim da ima jako dobro dušu, harizmatičan je i vedeo. Ja u njemu vidim da je dobar čovek. Dobar je drug, privržen je. On je nezreo. Aneli kad ga je vređala njemu to kao da se sviđalo i da to voli. Neke reči nisu za pohvalu. Neke reči nisi smeo da dozvoliš. Što se tiče Sandra smatram je kul devojkom, drskom, ali ima masku. Ona se ovim ponižava jer je dozvolila pristup. Ostaviću Luku - rekao je on.

Autor: A. Nikolić