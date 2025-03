Drama u emisiji: Terza zabranio Slađi da vređa Sofiju, nastao haos (VIDEO)

Nije mogla da prećuti!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala pitanje za Borislava Terzića Terzu.

- Da li misliš da posle svega što si rekao za Sofiju zaslužuješ da te tako dobro devojka na debati uzdiže i hvali. Ti si dobro prošao koliko ništa ružno realno nije rekla za kanal u koji je upala zajedno sa tobom - glasilo je pitanje.

- Kažem nekad stvari oje ne mislim, ona to zna. Mi se u vezi nikad nismo vređali. Ona je ispala u mnogim situacijama i više nego korektna i bila je dostojanstvena, to je to - rekao je Terza.

- Svako od nas treba da pokaže pravo lice do kraja učešća, delo koje smo uradili je počinjeno. Ja sam inače blaga i nisam dolazila u situaciju da budem gruba - dodala je ona.

- Više kanalim sebe nego nju. Ne vidim da treba da bude gruba jer ja nju ne diram, jedino kad ponižava druge devojke da su blam jer su sa mnom - nastavio je Terza.

- Sinoć nakon što se Slađa ljubila sa Terzom došla je u spavaću sobu da te provocira i smejala se kako ništa strašno nije bilo. Čemu ta potreba? - glasilo je pitanje.

- Često ide za mnom, vidim je svuda u mojoj okolini. Jednom sam rekla da je blam to što radi jer treba da ima svoj standard, to sam rekla kao liku koji je bio sa mnom. Ona gleda da li je kadar na meni, pa ako jeste ona dođe. Ja ću njihova dela da komentarišem jer svoja nemam - govorila je Sofija.

- Sinoć sam rekao Slađi da je ne provocira. Zna ona da bude kvarna, ponizi Slađu i kaže da je blam - dodao je Terza.

- Što se mene tiče istina je da je Terza rekao da ne diram Sofiju, niti to prva radim. Sofija je izljubomorisala na pitanje. Nikad ne prva ne vređam, a ona mene ponižava jer je ljubomorna jer hoće da ser pomiri sa tobom. Prva kad me je uvredila i pričala o nivoima, a mene to ne zanima. Ja ću da se branim, a Terza može da se ljuti - poručila je Slađa.

Autor: A. Nikolić