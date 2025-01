Jako ZAHLAĐENJE stiglo u ovaj deo Srbije, kiša prešla u SNEG: Nakon jutarnjih 14 stepeni, sledi pad za više od 10

Nakon neobično tople noći i temperatura i do 15 stepeni, hladni front već rano jutros stigao je do severa i zapada Bačke i doneo zahlađenje sa jakom kišom, uz nagli pad temperature vazduha i jak, na udare i olujni severozapadni vetar. Istovremeno, u Beogradu je bilo 14 stepeni, a u centralnim predelima Srbije i vedro.

Oko 8 časova hladni front stigao je do Beograda i temperatura je već u naglom padu na 8 stepeni, a očekuje se dalji pad na 3-4 stepena. U narednih sat vremena hladni front sa jakom kišom i naglim zahlađenjem, uz olujni severac zazvatiće sever Šumadije i nastaviti put prema centralnoj Srbiji.

Ovog jutra jaka kiša pada u Vojvodini i zahvatila je i Beograd, a usled jakog zahlađenja, kiša je na severozapadu i zapadu Bačke prešla u vlažan sneg, koji sada veje na širem području Sombora.

I dok tokom prepodneva na severu i zapadu Srbije i u Beogradu bude bilo osetno hladnije sa kišom, susnežicom i snegom, uz temperature od 1 do 5 stepeni, na jugu i jugoistoku biće suvo i dalje veoma toplo, uz temperature do 14-15 stepeni, ali će hladni front sredinom dana i popodne stići i do ovih predela Srbije, uz jaku kišu, a uz nagli pad temperature kiša će preći u sneg, uz jak severozapadni vetar. Istovremeno, na severu Srbije krajem dana padavine će prestati.

U subotu će u Vojvodini biti suvo, južnije od Save i Dunava kiša, susnežica i sneg.

U nedelju na severu suvo, sneg u južnim i centralnim predelima, uglavnom južnije od Kragujevca.

Tokom vikenda povećanje snežnog pokrivača očekuje se na planinama, a formiranje manjeg uglavnom u nižim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

Maksimalna temperatura biće u subotu od 2 do 8, a u nedelju od 0 do 4 stepena.

Dakle, nakon 10 do 15 stepeni viših temperatura ovih dana, od petka sledi jače zahlađenje i povratak vremena na prosečne vrednosti za ovo doba godine. Nažalost, onaj pravi sneg će i ovog puta izostati u mnogim nižim predelima Srbije.

Prema trenutnim prognozama, nema na vidiku da nas uskoro očekuje polarno i ono pravo zimsko zahlađenje.



Autor: Jovana Nerić