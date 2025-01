SNEG VEJE U OVOM DELU SRBIJE! U jednom gradu i dalje 17 stepeni, u Beogradu smrzavanje, hladni front PODELIO ZEMLJU! Evo šta nas očekuje do kraja dana

Jako zahlađenje zahvatilo je Srbiju. Nakon što je tokom božićnih praznika temperatura u Srbiji dostizala prolećnih 20 stepeni, hladni front "oduvao" je danas toplo vreme sa našeg područja i vreme je ponovo u skladu sa kalendarom.

Hladni front prvo je jutros stigao do Vojvodine, a oko 8 časova i do Beograda, gde je prethodno bilo 15°C, pri čemu je jutro bilo najtopliji deo dana. Pri prodoru hladnog fronta, došlo je do jačeg naoblačenja sa kišom, uz vrlo jak severozapadni vetar, a temperatura je za manje od sat vremena opala za više od 10 stepeni, pri čemu je kiša u Bačkoj, Podrinju i na Fruškoj Gori prešla u susnežicu i sneg.

Do podneva hladni front prešao je preko centralne i zapadne Srbije, gde je prethodno tokom prepodneva bilo sunčano, uz temperature do 15 stepeni, pa je usledio pad za više od 10 stepeni.

I dok je širom Srbije zahladnelo, na jugu i istoku Srbije i dalje je relativno toplo, s obzirom na to da se ova područja i dalje nalaze ispred hladnog fronta i nad kojima preovladava jugozapadno strujanje. Temperature prelaze i 15 stepeni, a u Zaječaru je 17 stepeni. Istovremeno, na severu i zapadu Srbije i u Beogradu temperatura je 2-3 stepena, na Zlatiboru -2 stepena, a na Kopaoniku koji je i dalje u toplom sektoru je 2 stepena, a u Sjenici 10 stepeni, dok Niš meri 15 stepeni. Kada je reč o centralnoj Srbiji, temperature su sa 15 stepeni opale na 4-5 stepeni.

U nastavku poslepodneva hladni front stići će do juga i istoka Srbije i usloviti pad temperature za više od 10 stepeni, uz jak severozapadni vetar.

Dakle, u Srbiji do kraja dana oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima i na severozapadu i zapadu Srbije i sa vlažnim snegom, a u narednim satima kiša će ponegde preći i u nižim predelima centralne i južne Srbije.

U Beogradu se očekuje kišovito, u višim delovima grada padaće sneg.

Temperatura tokom poslepodneva biće od 2 na severozapadu do 18 stepeni na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije, dok će se pred kraj dana kretati od 0 do 5 stepeni, na planinama od -8 do -2 stepena.

Krajem dana na severu i u Beogradu se očekuje prestanak padavina i razvedravanje.

Inače, Srbija je danas pod uticajem ciklona, koji se svojim centrom premešta preko centralne Evrope.

Krajem dana na severu i u Beogradu se očekuje prestanak padavina i razvedravanje.

Inače, Srbija je danas pod uticajem ciklona, koji se svojim centrom premešta preko centralne Evrope.

Za vikend na severu suvo, u subotu i vedro, u ostalim predelima promenljivo oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku sa snegom, uz formiranje i povećanje snežnog pokrivača. Ujutro se očekuje mraz, a maksimalna temperatura biće od 2 do 8 stepeni u subotu, a u nedelju od 0 do 5 stepeni.



Autor: Jovana Nerić